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Ракетні атаки по півдню України — чим ворог атакував Одещину

20 липня 2024 11:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Росіяни націлили ракети на Одещину на Миколаївщину: деталі
Ракета над морем. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Вчора ввечері російські окупаційні війська вкотре націлили ракети та дрони на південь нашої держави. Ворог скерував керовану авіаційну ракету на Миколаїв, а також намагався влучити протирадіолокаційною ракетою по території Одеського регіону. 

Про це повідомила у суботу, 20 липня, служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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Допис ПК "Південь". Фото: скриншот

Чим атакував ворог

За інформацією військових, протягом доби на півдні України сили ППО уразили один розвідувальний безпілотник "ZALA" та три ударних БпЛА "Ланцет". Окрім цього, окупантизавдали ракетних ударів по українських містах, зокрема під прицілом опинились Миколаївщина та Одещина. 

"Вдень російські загарбники двома керованими авіаційними ракетами "Х-59" завдали удару по Миколаївщині, а пізно ввечері протирадіолокаційною ракетою "Х-31ПД" атакували Одещину", — йдеться у повідомленні.

Збито дрони росіян
Які БпЛА знищили на півдні. Фото: ПК "Південь"

Ракетний удар по Миколаєву 19 липня

Нагадаємо, що в Миколаєві вибухи пролунали близько 17:13. Росіяни скерували ракету на житловий квартал міста — снаряд влучив у дитячий майданчик. Внаслідок атаки постраждало 24 містянина, також відомо про чотирьох загиблих, серед яких є дитина.

Сєнкевич повідомив про жерти в Миколаєві
Допис міського голови  Миколаєва Олександра Сєнкевича. Фото: скриншот

Ми також писали, що прокуратура вже почала розслідування за фактом порушень законів та звичаїв війни  поєднаного з умисним вбивством . Ці дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України.

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