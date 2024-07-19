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Балістика та ударні дрони — деталі атаки на Одещину

19 липня 2024 11:53
Верзілова Єлизавета - редактор
Росіяни запустили дрони та балістику на Одещину: ракету збила ППО
Ракети у повітрі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Вчора ввечері російські загарбники атакували Одещину балістикою. Ракета "Іскандер-М" була запущена з території тимчасово окупованого Криму та сили ППО змогли її збити. 

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Робота ППО на півдні

За даними військових, впродовж минулої доби 18 липня протиповітряною обороною півдня України знищено три розвідувальні безпілотники. А саме два Supercam та один "Орлан-10".

"Ввечері російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", з території тимчасово окупованого Криму", — зазначили у Силах оборони півдня України. 

Ракету також вдалось уразити силам ППО.  До цього такі атаки ворог націлював на об'єкти портової інфраструктури регіону. 

Загроза з Чорного моря та Криму

Ми писали, що станом на сьогодні, 19 липня, бойові кораблі Росії відсутні у Чорному морі. Однак здатність росіян запускати ракети "Калібр" з портових зон підвищує загрозу для Одещини та південних регіонів нашої країни.

Також раніше командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України. За його словами, повернення контролю над Чорним морем важливе, зокрема для відновлення роботи українських портів.

Ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки визнають можливість використання американського озброєння, яке отримала Україна, для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.

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