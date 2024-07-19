Россияне запустили дроны и баллистику в Одесскую область: ракету сбила ПВО

Ракеты в воздухе. Иллюстративное фото: росСМИ

Вчера вечером российские захватчики атаковали Одесчину баллистикой. Ракета "Искандер-М" была запущена с территории временно оккупированного Крыма и силы ПВО смогли ее сбить.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Работа ПВО на юге

По данным военных, за прошедшие сутки 18 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожены три разведывательных беспилотника. А именно два Supercam и один "Орлан-10".

"Вечером российские оккупационные войска атаковали Одесчину баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма", — отметили в Силах обороны юга Украины.

Ракету также удалось поразить силами ПВО. До этого подобные атаки враг нацелил на объекты портовой инфраструктуры региона.

Угроза из Черного моря и Крыма

Мы писали, что на сегодня, 19 июля, боевые корабли России отсутствуют в Черном море. Однако способность россиян запускать ракеты "Калибр" из портовых зон повышает угрозу для Одесчины и южных регионов нашей страны.

Также ранее командующий ВМС Алексей Неежпапа отметил, что российский Черноморский флот теряет базу в Крыму из-за атак Украины. По его словам, возвращение контроля над Черным морем важно, в частности для возобновления работы украинских портов.

Мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки признают возможность использования американского вооружения, полученного Украиной, для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.