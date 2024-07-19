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Баллистика и ударные дроны — детали атаки на Одесчину

19 июля 2024 11:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Россияне запустили дроны и баллистику в Одесскую область: ракету сбила ПВО
Ракеты в воздухе. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Вчера вечером российские захватчики атаковали Одесчину баллистикой. Ракета "Искандер-М" была запущена с территории временно оккупированного Крыма и силы ПВО смогли ее сбить.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Работа ПВО на юге

По данным военных, за прошедшие сутки 18 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожены три разведывательных беспилотника. А именно два Supercam и один "Орлан-10".

"Вечером российские оккупационные войска атаковали Одесчину баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма", — отметили в Силах обороны юга Украины.

Ракету также удалось поразить силами ПВО. До этого подобные атаки враг нацелил на объекты портовой инфраструктуры региона.

Угроза из Черного моря и Крыма

Мы писали, что на сегодня, 19 июля, боевые корабли России отсутствуют в Черном море. Однако способность россиян запускать ракеты "Калибр" из портовых зон повышает угрозу для Одесчины и южных регионов нашей страны.

Также ранее командующий ВМС Алексей Неежпапа отметил, что российский Черноморский флот теряет базу в Крыму из-за атак Украины. По его словам, возвращение контроля над Черным морем важно, в частности для возобновления работы украинских портов.

Мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки признают возможность использования американского вооружения, полученного Украиной, для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.

Одесса война российские войска Крым порт Одесская область военные Новости Одессы критическая инфраструктура ракетный удар Дмитрий Плетенчук

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