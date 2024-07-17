Деталі нічної атаки на Одещину: чим вдарив ворог

Ракети у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сьогодні вночі та зранку ворог знов атакував Одещину та випустив у напрямку регіону розвідувальні та ударні дрони, а пізніше — скерував ракету. Запуск балістики росіяни здійснили з території тимчасово окупованого півострову Крим, а також завдали ударів керованими авіабомбами.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряного командування "Південь".

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"Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері — Одещину. Пуски здійснені з території тимчасово окупованого Криму. Також ворог вчергове завдав авіаційного удару по Херсонщині, застосувавши КАБи", — йдеться у повідомленні військових.

Робота ППО

Перед цим робота ППО тривала по розвідувальному дрону окупантів, адже вони не перестають запускати БпЛА на територію південних регіонів. Ворог намагається фактично коригувати балістику в режимі онлайн. Саме тому дрони є пріоритетною ціллю та протиповітряна оборона намагається максимально їх знищувати.

"Є попередня інформація, що розвідувальника ворожого вдалося знищити. Я хочу сказати, що активізація повітряної розвідки ворога відчувається, зокрема, і на півдні нашої держави. Ми вже на вчорашній день мали, як мінімум, шість збитих безпілотників протягом дня. Це і ZALA, це "Орлан-10", це інші види, в тому числі, і ударних безпілотників", — зазначив речник УДА "південь" Сергій Братчук.

Скільки цілей збито. Фото: ПК "Південь"

Загроза з Чорного моря та Криму

Ми писали, що командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України. За його словами, повернення контролю над Чорним морем важливе, зокрема для відновлення роботи українських портів.

Також ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки визнають можливість використання американського озброєння, яке отримала Україна, для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.