Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещина під ворожим вогнем — подробиці нічної атаки на регіон arrow

Одещина під ворожим вогнем — подробиці нічної атаки на регіон

17 липня 2024 10:53
Верзілова Єлизавета - редактор
Деталі нічної атаки на Одещину: чим вдарив ворог
Ракети у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні вночі та зранку ворог знов атакував Одещину та випустив у напрямку регіону розвідувальні та ударні дрони, а пізніше — скерував ракету. Запуск балістики росіяни здійснили з території тимчасово окупованого півострову Крим, а також завдали ударів керованими авіабомбами.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряного командування "Південь".

Читайте також:

"Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері — Одещину. Пуски здійснені з території тимчасово окупованого Криму. Також ворог вчергове завдав авіаційного удару по Херсонщині, застосувавши КАБи", — йдеться у повідомленні військових.

Робота ППО

Перед цим робота ППО тривала по розвідувальному дрону окупантів, адже вони не перестають запускати БпЛА на територію південних регіонів. Ворог намагається фактично коригувати балістику в режимі онлайн. Саме тому дрони є пріоритетною ціллю та протиповітряна оборона намагається максимально їх знищувати.

"Є попередня інформація, що розвідувальника ворожого вдалося знищити. Я хочу сказати, що активізація повітряної розвідки ворога відчувається, зокрема, і на півдні нашої держави. Ми вже на вчорашній день мали, як мінімум, шість збитих безпілотників протягом дня. Це і ZALA, це "Орлан-10", це інші види, в тому числі, і ударних безпілотників", — зазначив речник УДА "південь" Сергій Братчук.

Робота ППО 17 липня
Скільки цілей збито. Фото: ПК "Південь"

Загроза з Чорного моря та Криму

Ми писали, що командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України. За його словами, повернення контролю над Чорним морем важливе, зокрема для відновлення роботи українських портів.

Також ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки визнають можливість використання американського озброєння, яке отримала Україна, для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.

Одеса розвідка російські війська Одеська область Новини Одеси ППО ракета дрони ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку