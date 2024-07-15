Ворог атакував Одещину 15 липня балістикою: деталі

Ворог атакував Одещину 15 липня. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сьогодні вночі та зранку ворог знов атакував Одещину із застосуванням дронів та ракет. З території тимчасово окупованого Криму росіяни спрямували балістику на південь, а також завдали ударів керованими авіабомбами.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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Атака 15 липня

За інформацією військових, цієї ночі загарбники здійснили пуски балістичної ракети, ймовірно, "Іскандер-М". Вона влучила на територію Одещини, проте подробиць удару наразі не повідомляють.

"Вночі російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.Зранку окупанти поновили авіаудари з використанням КАБів по Херсонщині", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за сьогоднішню добу протиповітряною обороною півдня України знищено чотири розвідувальні безпілотники. А саме три "Орлан-10" та один "ZALA" .

Знищення повітряних цілей на півдні України 15 липня. Фото: ПК "Південь"

Загроза з Чорного моря та Криму

Ми писали, що командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України. За його словами, повернення контролю над Чорним морем важливе, зокрема, для відновлення роботи українських портів.

Також ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки визнають можливість використання американського озброєння, яке отримала Україна, для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.

Додамо, станом на понеділок, 15 липня, присутність ворожого флоту зберігається в Азовському та Середземному морях. А от в Чорному бойових кораблів ворога немає, але запускати "Калібри" росіяни можуть навіть з військових портів.