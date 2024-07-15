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Утренняя атака на Одесчину — какие последствия

15 июля 2024 11:27
Верзилова Єлизавета - редактор
Враг атаковал Одесскую область 15 июля баллистикой: детали
Враг атаковал Одесскую область 15 июля. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня ночью и утром враг снова атаковал Одесчину с применением дронов и ракет. С территории временно оккупированного Крыма россияне направили баллистику на юг, а также нанесли удары управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг" .

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Атака 15 июля

По информации военных, этой ночью захватчики совершили пуски баллистической ракеты, вероятно, "Искандер-М". Она попала на территорию Одесчины, однако подробности удара пока не сообщают.

"Ночью российские оккупационные войска атаковали Одесчину баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма. Утром оккупанты возобновили авиаудары с использованием УАБов по Херсонщине" , — говорится в сообщении.

Кроме этого, за сегодняшние сутки противовоздушной обороной юга Украины уничтожены четыре разведывательных беспилотника. А именно три "Орлана-10" и один "ZALA".

Работа ПВО на юге Украины
Уничтожение воздушных целей на юге Украины 15 июля. Фото: ПК "Юг"

Угроза из Черного моря и Крыма

Мы писали, что командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что российский Черноморский флот теряет базу в Крыму из-за атак Украины. По его словам, возвращение контроля над Черным морем важно, в частности, для возобновления работы украинских портов.

Также мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки признают возможность использования американского вооружения, полученного Украиной, для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.

По состоянию на понедельник, 15 июля, присутствие вражеского флота сохраняется в Азовском и Средиземном морях. А вот в Черном — боевых кораблей врага нет, но запускать "Калибры" россияне могут даже из военных портов.

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