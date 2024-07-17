Детали ночной атаки на Одесчину: чем ударил враг

Ракеты в небе. Иллюстративное фото: росСМИ

Сегодня ночью и утром враг снова атаковал Одесчину и выпустил в направлении региона разведывательные и ударные дроны, а позже направил ракету. Запуск баллистики россияне осуществили с территории временно оккупированного полуострова Крым, а также нанесли удары управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг".

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"Днем российские оккупационные войска атаковали баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", Херсонщину, а поздно вечером — Одесчину. Пуски совершены с территории временно оккупированного Крыма. Также враг в очередной раз нанес авиационный удар по Херсонщине, применив КАБы", — говорится в сообщении военных.

Работа ПВО

Перед этим работа ПВО продолжалась по разведывательному дрону оккупантов, ведь они не перестают запускать БпЛА на территорию южных регионов. Враг пытается фактически корректировать баллистику в режиме онлайн. Именно поэтому дроны являются приоритетной целью и противовоздушная оборона пытается максимально уничтожать их.

"Есть предварительная информация, что разведчика вражеского удалось уничтожить. Я хочу сказать, что активизация воздушной разведки врага ощущается, в частности, и на юге нашего государства. Мы уже на вчерашний день имели, как минимум, шесть сбитых беспилотников в течение дня. Это и ZALA, это "Орлан-10", это другие виды, в том числе, и ударных беспилотников", — отметил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

Сколько целей сбито. Фото: ВК "Юг"

Угроза из Черного моря и Крыма

Мы писали, что командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что российский Черноморский флот теряет базу в Крыму из-за атак Украины. По его словам, возвращение контроля над Черным морем важно, в частности для возобновления работы украинских портов.

Также мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки признают возможность использования американского вооружения, полученного Украиной, для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.