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Ракетою по житловому кварталу — в Миколаєві зросла кількість постраждалих внаслідок атаки

20 липня 2024 09:56
Верзілова Єлизавета - редактор
Ракетний удар по Миколаєву: кількість постраждалих зросла
Зруйнований внаслідок удару будинок. Фото: Віталій Кім
Верзілова Єлизавета - редактор

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Миколаєву увечері 19 липня зросла. Наразі відомо, що в результаті влучання  по житловому кварталу міста поранення різного ступеню тяжкості отримали 24 людини. 

Про це у суботу, 20 липня, повідомив очільник  Миколаєвської ОВА Віталій Кім

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Наслідки влучання

Внаслідок удару ракетою "Х-59" по житловому кварталу та дитячому майданчику в Миколаєві загинуло три людини — хлопчик 13 років, дві жінки 53 та 63 років. Також 24 містяни отримали поранення, деякі з них проходять лікування амбулаторно. 

"24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей", — написав Віталій Кім.

Віталій Кім про наслідки атаки.
Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Голова ОВА додав, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі. Окрім цього, в Миколаївській області внаслідок ракетного удару пошкоджено ангар на території фермерського господарства, постраждалих немає. 

Ракетні атаки по півдню України 19 липня

Нагадаємо, що вчора о 17:13 військові РФ завдали авіаудару по житловому району Миколаєва. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Згідно з попередніми даними, по місту вдарили ракетою Х-59.

Прокуратура почала розслідування. Фото: Офіс Генпрокурора
Наслідки ракетного удару. Фото: Офіс Генпрокурора

Також російські загарбники атакували Одещину балістикою. Ракета "Іскандер-М" була запущена з території тимчасово окупованого Криму, та сили ППО змогли її збити.  

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