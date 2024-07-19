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Вибухи в Миколаєві зараз — що відомо

19 липня 2024 17:15
Верзілова Єлизавета - редактор
Вибух в Миколаєві 19 липня: що відомо
В Миколаєві пролунав вибух зараз, 19 липня. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Жителі Миколаєва зараз, 19 липня, чули гучний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про загрозу обстрілів.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибух в Миколаєві зараз
Допис про вибух. Фото: скриншот


Раніше в Повітряних Силах повідомляли про загрозу балістики з півдня у регіонах, на території яких лунає сигнал тривоги. Зокрема, писали про ракету у напрямку Миколаївщини.

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Ракета на Миколаїївщину
Допис військових. Фото: скриншот

Мер Миколаєва повідомив, що у місті є влучання. На жаль, це сталось у житловому районі. Деталей наразі не повідомляють.

Приліт в Миколаєві
Допис Сєнкевича. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних, центральних та східних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині.

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Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Ми писали, що росіяни вивели на чергування в моря бойові кораблі. Сьогодні, 19 липня, в Азовському морі — 4  ворожі кораблі, а у Середземному чатує один ракетоносій.

Одеса війна російські війська вибух Миколаїв Миколаївська область Новини Одеси ракета ракетний удар

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