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Бойові кораблі росіян напоготові — загроза для Одещини залишається

19 липня 2024 11:21
Верзілова Єлизавета - редактор
Кораблі Росії у морях сьогодні, 19 липня: скільки ракет мають
Запуск ракети з морського носія. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на п'ятницю, 19 липня, російський флот продовжує маневрувати у водах Азовського та Середземного морів. І хоча бойові кораблі Росії відсутні у Чорному морі, їхня здатність запускати ракети "Калібр" з портових зон підвищує загрозу для Одещини та інших прибережних регіонів України.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога у морях

  • Чорне море — ворожі кораблі відсутні.
  • Азовське море — там перебувають чотири російські кораблі. Ракетоносії перебувають в пунктах базування.
  • Середземне море — один ракетоносій з можливим залпом до 8 ракет "Калібр".
     

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цю мить "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

МРК "Одинцово"
МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМІ

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

Більше про флот окупантів

Нагадаємо, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.  

Ми також писали, що практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів.  Однак з часом українські сили можуть почати контролювати й ті бази окупантів завдяки технічним інноваціям, необхідним на полі бою.

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