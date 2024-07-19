Корабли России в морях сегодня, 19 июля: сколько ракет имеют

Запуск ракеты с морского носителя. Фото: росСМИ

По состоянию на пятницу, 19 июля, российский флот продолжает маневрировать в водах Азовского и Средиземного морей. И хотя боевые корабли России отсутствуют в Черном море, их способность запускать ракеты "Калибр" из портовых зон повышает угрозу Одесчине и другим прибрежным регионам Украины.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Черное море — вражеские корабли отсутствуют.

Азовское море — там находятся четыре российских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Средиземное море — один ракетоноситель с возможным залпом до 8 ракет "Калибр".

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". На данный момент "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания вблизи Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

МРК проекта "Каракурт". Фото: росСМИ

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

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Напомним, что российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Мы также писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы окупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.