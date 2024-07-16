Кораблі ЧФ РФ перебазовуються, адже відчувають загрозу: Братчук

Перебазування не врятує кораблі Росії від уражень — Братчук про тактику ворожого флоту
Практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів. Однак з часом українські сили можуть почати контролювати й ті бази окупантів завдяки технічним інноваціям, необхідним на полі бою.
Про це в етері День.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
"Мова йде як про повітряні можливі удари, також про морські удари, якщо ми говоримо про наші дрони, які удосконалюються, як кажуть морські малюки, вони стають дорослішими, зростають, і не лише малюки, то, звичайно, загроза для Чорноморського флоту в тому числі і зростає", — додав Сергій Братчук.
Загроза для Чорноморського флоту Росії з боку українських дронів та інших засобів оборони зростає, і ворог переміщує свої кораблі до портів Новоросійська та до Азовського моря. Однак й вогневий контроль над цими територіями для український військових — це не мрія, а мета.
"Для цього, сподіваюся, будуть відповідні технічні засоби, про які ми говоримо, технічні інновації, які сьогодні необхідні на полі бою, які багато чому саме вирішують ситуацію на полі бою", — підсумував речник УДА.
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Нагадаємо, що російськи загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.
Однак варто зазначити, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.
Додамо, що сьогодні присутність їхнього флоту спостерігається в Азовському та Середземному морях. Проте в Чорному морі бойових кораблів ворога наразі немає.
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