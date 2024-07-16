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Перебазування не врятує кораблі Росії від уражень — Братчук про тактику ворожого флоту

16 липня 2024 15:32
Верзілова Єлизавета - редактор
Кораблі ЧФ РФ перебазовуються, адже відчувають загрозу: Братчук
Фрегат "Адмірал Ессен" залишає Севастопольську бухту. Ілюстративне фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів.  Однак з часом українські сили можуть почати контролювати й ті бази окупантів завдяки технічним інноваціям, необхідним на полі бою.

Про це в етері День.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
 

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 "Мова йде як про повітряні можливі удари, також про морські удари, якщо ми говоримо про наші дрони, які удосконалюються, як кажуть морські малюки, вони стають дорослішими, зростають, і не лише малюки, то, звичайно, загроза для Чорноморського флоту в тому числі і зростає", — додав Сергій Братчук.

Загроза для Чорноморського флоту Росії з боку українських дронів та інших засобів оборони зростає, і ворог переміщує свої кораблі до портів Новоросійська та до Азовського моря. Однак й вогневий контроль над цими територіями для український військових — це не мрія, а мета.

"Для цього, сподіваюся, будуть відповідні технічні засоби, про які ми говоримо, технічні інновації, які сьогодні необхідні на полі бою, які багато чому саме вирішують ситуацію на полі бою", — підсумував речник УДА.

Більше про флот росіян

Нагадаємо, що російськи загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для  їхнього обслуговування та ремонту.  

Однак варто зазначити, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.

Додамо, що сьогодні присутність їхнього флоту спостерігається в Азовському та Середземному морях. Проте в Чорному морі бойових кораблів ворога наразі немає.

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