Російські кораблі в морях: де сьогодні, 16 липня, присутній ворожий флот

Бойові кораблі в морі. Фото: росЗМІ

Окупанти продовжують тримати свої військові кораблі на чергуванні в акваторіях морів. Так, станом на вівторок, 16 липня, присутність їхнього флоту спостерігається в Азовському та Середземному морях. Проте в Чорному морі бойових кораблів ворога наразі немає. Важливо пам'ятати, що російські військові можуть запускати ракети "Калібр" навіть з портів, що додає небезпеки для регіону.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі — 4 ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;

у Середземному морі 1 ракетоносій із загальним залпом до 8 "Калібрів".



Рух кораблів не припиняється

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух до Чорного моря пройшли 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря рух здійснили 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про флот окупантів

Нагадаємо, що російськи загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.

Однак варто зазначити, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.