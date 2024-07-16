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Кораблі росіян у морях — яку загрозу становлять для Одещини

16 липня 2024 10:13
Верзілова Єлизавета - редактор
Російські кораблі в морях: де сьогодні, 16 липня, присутній ворожий флот
Бойові кораблі в морі. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Окупанти продовжують тримати свої військові кораблі на чергуванні в акваторіях морів. Так, станом на вівторок, 16 липня, присутність їхнього флоту спостерігається в Азовському та Середземному морях. Проте в Чорному морі бойових кораблів ворога наразі немає. Важливо пам'ятати, що російські військові можуть запускати ракети "Калібр" навіть з портів, що додає небезпеки для регіону.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 4  ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;
  • у Середземному морі 1 ракетоносій із загальним залпом до 8 "Калібрів".
     

Рух кораблів не припиняється

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух до Чорного моря пройшли 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря рух здійснили 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про флот окупантів

Нагадаємо, що російськи загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для  їхнього обслуговування та ремонту.  

Однак варто зазначити, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.

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