Росіяни перебазовують свої кораблі до Новоросійська: деталі

Росіяни виводять свої кораблі. Ілюстративне фото: росЗМІ

В умовах зростання військової активності України, зокрема ударів по російських військових об'єктах, окупанти бояться за свій флот. Так, з Чорного та Азовського морів ворог виводить свої бойові кораблі, зокрема, до Новоросійська.

Про це повідомляє речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Свої бойові кораблі росіяни виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту. Ворог сподівається, що перебазування до бази, яка знаходиться на більшій відстані від зони бойових дій, зменшить їхні ризики.

"Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам'ятайте цей день", — написав Дмитро Плетенчук.

Перелік кораблів у військовій гавані Новоросійська

За даними OSINT-дослідника MT Anderson, у порту Новоросійська наразі базуються:

2 фрегати проекту 11356Р типу "Адмірал Григорович" (носії крилатих ракет "Калібр");

3 малі ракетні кораблі проекту 21631 "Буян-М" (носії крилатих ракет "Калібр");

3 підводні човни проекту 636.3 "Варшав'янка" (носії крилатих ракет "Калібр");

3 патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василь Биков";

1 великий десантний корабель проекту 11711 типу "Іван Грен";

3 великі десантні кораблі проекту 775;

1 великий десантний корабель проекту 1171 "Тапір";

1 сторожовий корабель проекту 1135 "Буревісник";

2 малі протичовнові кораблі проекту 1124;

1 тральщик проекту "Александрит"4

1 тральщик проекту 12660 "Рубін";

розвідувальний корабель "Приазов'є";

пошуково-рятувальне судно "Микола Муру".

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺

0.5m📷 from 14 July 2024



Back to 'normal', the naval piers are packed



2x Grigorovich | 4x Kilo | 3x Pr. 22160 | 3x Pr. 21631 | 4x Ropucha | 2x Bora | 1x Alligator | 1x Ivan Gren | 2x Grisha | 1x Alexandrit | 1x Gorya | 1x Krivak pic.twitter.com/4oQs69FNJu — MT Anderson (@MT_Anderson) July 14, 2024

Більше про російський флот

Нагадаємо, що сьогодні ворог не виводив жодного корабля на чергування у Чорне море. Однак в Азовському зранку фіксувалось три одиниці флоту окупантів.

Також ми писали, що на території тимчасово окупованого півострова внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два такі катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".

Додамо, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.