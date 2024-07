Росіяни перебазовують свої кораблі до Новоросійська: деталі

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺

0.5m📷 from 14 July 2024



Back to 'normal', the naval piers are packed



2x Grigorovich | 4x Kilo | 3x Pr. 22160 | 3x Pr. 21631 | 4x Ropucha | 2x Bora | 1x Alligator | 1x Ivan Gren | 2x Grisha | 1x Alexandrit | 1x Gorya | 1x Krivak pic.twitter.com/4oQs69FNJu