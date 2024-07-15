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Россияне бегут с морей — куда перебазируют свои корабли

15 июля 2024 13:58
Верзилова Єлизавета - редактор
Россияне перебазируют свои корабли в Новороссийск: детали
Россияне выводят свои корабли. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

В условиях роста военной активности Украины, в том числе ударов по российским военным объектам, оккупанты боятся за свой флот. Так, из Черного и Азовского морей враг выводит свои боевые корабли, в частности, в Новороссийск.

Об этом сообщает спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Свои боевые корабли россияне выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта. Враг надеется, что перебазирование в базу, которая находится на большем расстоянии от зоны боевых действий, уменьшит их риски.

"Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день" , — написал Дмитрий Плетенчук.

Список кораблей в военной гавани Новороссийска

По данным OSINT-исследователя MT Anderson, в порту Новороссийска базируются:

  • 2 фрегата проекта 11356Р типа "Адмирал Григорьевич" (носители крылатых ракет "Калибр");
  • 3 малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" (носители крылатых ракет "Калибр");
  • 3 подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" (носители крылатых ракет "Калибр");
  • 3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков";
  • 1 большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен";
  • 3 больших десантных корабля проекта 775;
  • 1 большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир";
  • 1 сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник";
  • 2 малые противолодочные корабли проекта 1124;
  • 1 тральщик проекта "Александрит"4
  • 1 тральщик проекта 12660 "Рубин";
  • разведывательный корабль "Приазовье";
  • поисково-спасательное судно "Николай Муру".

Больше о российском флоте

Напомним, что сегодня враг не выводил ни одного корабля на дежурство в Черное море. Однако в Азовском утром фиксировалось три единицы флота окупантов.

Также мы писали, что на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

Добавим, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

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