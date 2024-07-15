Россияне перебазируют свои корабли в Новороссийск: детали

Россияне бегут с морей — куда перебазируют свои корабли
В условиях роста военной активности Украины, в том числе ударов по российским военным объектам, оккупанты боятся за свой флот. Так, из Черного и Азовского морей враг выводит свои боевые корабли, в частности, в Новороссийск.
Об этом сообщает спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Свои боевые корабли россияне выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта. Враг надеется, что перебазирование в базу, которая находится на большем расстоянии от зоны боевых действий, уменьшит их риски.
"Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день" , — написал Дмитрий Плетенчук.
Список кораблей в военной гавани Новороссийска
По данным OSINT-исследователя MT Anderson, в порту Новороссийска базируются:
- 2 фрегата проекта 11356Р типа "Адмирал Григорьевич" (носители крылатых ракет "Калибр");
- 3 малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" (носители крылатых ракет "Калибр");
- 3 подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" (носители крылатых ракет "Калибр");
- 3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков";
- 1 большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен";
- 3 больших десантных корабля проекта 775;
- 1 большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир";
- 1 сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник";
- 2 малые противолодочные корабли проекта 1124;
- 1 тральщик проекта "Александрит"4
- 1 тральщик проекта 12660 "Рубин";
- разведывательный корабль "Приазовье";
- поисково-спасательное судно "Николай Муру".
🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺— MT Anderson (@MT_Anderson) Июль 14, 2024
0.5m📷 from 14 July 2024
Back to 'normal', навалы piers являются packed
2x Grigorovich | 4x Kilo | 3x Pr. 22160 | 3x Pr. 21631 | 4x Ropucha | 2x Bora | 1x Alligator | 1x Иван Грен | 2x Grisha | 1x Alexandrit | 1x Gorya | 1x Krivak pic.twitter.com/4oQs69FNJu
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Напомним, что сегодня враг не выводил ни одного корабля на дежурство в Черное море. Однако в Азовском утром фиксировалось три единицы флота окупантов.
Также мы писали, что на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".
Добавим, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.
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