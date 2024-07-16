Российские корабли в морях: где сегодня, 16 июля, присутствует вражеский флот

Боевые корабли в море. Фото: росСМИ

Оккупанты продолжают держать свои военные корабли на дежурстве в акваториях морей. Так, на вторник, 16 июля, присутствие их флота наблюдается в Азовском и Средиземном морях. Однако в Черном море боевых кораблей врага пока нет. Важно помнить, что российские военные могут запускать ракеты "Калибр" даже из портов, что придает опасности для региона.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море — 4 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Средиземном море 1 ракетоноситель с общим залпом до 8 "Калибров".

Движение кораблей не прекращается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение к Черному морю прошли 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор. До Азовского моря движение совершили 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, что российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Однако следует отметить, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.