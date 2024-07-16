Корабли ЧФ РФ перебазовываются, ведь чувствуют угрозу: Братчук

Фрегат "Адмирал Эссен" покидает Севастопольскую бухту. Иллюстративное фото: росСМИ

Практика российского флота в Черном море в настоящее время сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы оккупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Речь идет как о возможных воздушных ударах, так и о морских ударах, если мы говорим о наших дронах, которые совершенствуются, как говорят морские малыши, они становятся взрослее, растут, и не только малыши, то, конечно, угроза для Черноморского флота в том числе и растет" , — добавил Сергей Братчук.

Угроза для Черноморского флота России со стороны украинских дронов и других средств обороны растет, и враг перемещает свои корабли в порты Новороссийска и Азовского моря. Однако и огневой контроль над этими территориями для украинских военных — это не мечта, а цель.

"Для этого, надеюсь, будут соответствующие технические средства, о которых мы говорим, технические инновации, которые сегодня необходимы на поле боя, которые во многом решают ситуацию на поле боя" , — подытожил представитель УДА.

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Напомним, что российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Однако следует отметить, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

Добавим, что сегодня присутствие их флота наблюдается в Азовском и Средиземном морях. Однако в Черном море боевых кораблей врага пока нет.