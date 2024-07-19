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Взрывы в Николаеве сейчас — что известно

19 июля 2024 17:15
Верзилова Єлизавета - редактор
Взрыв в Николаеве 19 июля: что известно
В Николаеве раздался взрыв сейчас, 19 июля. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Жители Николаева сейчас, 19 июля, слышали громкий взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили об угрозе обстрелов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрыв в Николаеве сейчас
Сообщение о взрыве. Фото: скриншот


Ранее в Воздушных Силах сообщали об угрозе баллистики с юга в регионах, на территории которых раздается сигнал тревоги. В частности, писали о ракете в направлении Николаевской области.

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Сообщение военных. Фото: скриншот

Мэр Николаева сообщил, что в городе есть попадания. К сожалению, это произошло в жилом районе. Детали пока не сообщают.

Прилет в Николаеве
Сообщение Сенкевича. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных, центральных и восточных областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Луганщине.

Взрывы в Николаеве сейчас - что известно - фото 3
Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Мы писали, что россияне вывели на дежурство у моря боевые корабли. Сегодня, 19 июля, в Азовском море — 4 вражеских корабля, а в Средиземном подстерегает один ракетоноситель.

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