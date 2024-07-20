Ракетный удар по Николаеву: количество пострадавших выросло

Разрушенный в результате удара дом. Фото: Виталий Ким

Число пострадавших в результате ракетного удара по Николаеву вечером 19 июля возросло. В настоящее время известно, что в результате попадания по жилому кварталу города ранения разной степени тяжести получили 24 человека.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Последствия попадания

В результате удара ракетой "Х-59" по жилому кварталу и детской площадке в Николаеве погибли три человека — мальчик 13 лет, две женщины 53 и 63 лет. Также 24 горожанина получили ранения, некоторые из них проходят лечение амбулаторно.

"24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей" , — написал Виталий Ким.

Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Глава ОВА добавил, что взрывной волной и обломками повреждены девять многоквартирных домов, заведение дошкольного образования и частные автомобили. Кроме этого, в Николаевской области в результате ракетного удара поврежден ангар на территории фермерского хозяйства, пострадавших нет.

Ракетные атаки по югу Украины 19 июля

Напомним, что вчера в 17:13 военные РФ нанесли авиаудар по жилому району Николаева. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Согласно предварительным данным, по городу ударили ракетой Х-59.

Последствия ракетного удара. Фото: Офис Генпрокурора

Также российские захватчики атаковали Одесскую баллистику. Ракета "Искандер-М" была запущена с территории временно оккупированного Крыма, и силы ПВО смогли ее сбить.