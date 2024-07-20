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Ракетные атаки по югу Украины — чем враг атаковал Одесчину

20 июля 2024 11:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Россияне нацелили ракеты на Одесчину и Николаевщину: детали
Ракета над морем. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Вчера вечером российские оккупационные войска в очередной раз нацелили ракеты и дроны на юг нашего государства. Враг направил управляемую авиационную ракету на Николаев, а также пытался поразить противорадиолокационную ракету по территории Одесского региона.

Об этом сообщила в субботу, 20 июля, служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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Сообщение об атаках 19 июля
Сообщение ВК "Юг". Фото: скриншот

Чем атаковал враг

По информации военных, за сутки на юге Украины силы ПВО поразили один разведывательный беспилотник ZALA и три ударных БпЛА "Ланцет". Кроме этого, оккупанты нанесли ракетные удары по украинским городам, в частности под прицелом оказались Николаевщина и Одесчина.

"Днем российские захватчики двумя управляемыми авиационными ракетами "Х-59" нанесли удар по Николаевщине, а поздно вечером противорадиолокационной ракетой "Х-31ПД" атаковали Одесчину", — говорится в сообщении.

Сбиты дроны россиян
Какие БпЛА уничтожили на юге. Фото: ПК "Юг"

Ракетный удар по Николаеву 19 июля

Напомним, что в Николаеве взрывы прогремели около 17:13. Россияне направили ракету на жилой квартал города — снаряд попал в детскую площадку. В результате атаки пострадали 24 горожанина, также известно о четырех погибших, среди которых есть ребенок.

Сенкевич сообщил о жертвах в Николаеве
Сообщение городского головы Николаева Александра Сенкевича. Фото: скриншот

Мы также писали, что прокуратура уже начала расследование по факту нарушений законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Эти действия квалифицированы по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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