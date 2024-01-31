Государственный долг Украины продолжает расти, можно ли поднять экономику страны - мнения одесситов

Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Государственный долг Украины за прошлый год достиг нового рекорда, теперь он составляет в долларовом эквиваленте 145.32 млрд — такие данные озвучили в Министерстве финансов. Цифры, мягко говоря, пугают, однако долги рано или поздно придется отдавать, при этом экономика страны сейчас переживает не лучшие времена.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что нужно сделать для того, чтобы украинская экономика росла?

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Платить налоги и менять законы

Поднять экономику страны будет невозможно, пока в Украине предприниматели уходят от налогов и работают в тени, — уверены одесситы. Но, с другой стороны, свои доходы скрывают и обычные украинцы, значит, бюджет не получает миллиарды гривен. Люди признаются, готовы работать честно, но требуют, чтобы эти требования были для всех.

"Чтобы весь бизнес в Украине работал по-белому, не скрывали свои доходы, платили налоги. Чтобы, грабить перестали наши деньги. Мы готовы не скрывать свои доходы, но... я не знаю, можно ли это вообще искоренить", — признаются Инесса и Руди.

Одесситы Инесса и Руди. Фото: Новини.LIVE

В связи с войной многие предприниматели уехали из Украины, некоторые из них уже, скорее всего, и не вернутся. В результате страна потеряла не малый потенциал. Изменить ситуацию возможно, но необходимо менять законодательную базу, — уверена Лиля. Пока не будет четких правил игры и помощи со стороны государства, малый и средний бизнес не сможет работать так, как нужно, и, как следствие, экономика останется слабой.

"Прежде всего, это законодательство. Я думаю, что Украина должна создавать новую законодательную базу, которая должна улучшать условия для работы здесь. Потому что даже на уровне своих знакомых я вижу, что очень много предпринимателей уехали за границу и они уже не вернутся. А это очень умные люди, которые имели ресурс и могли вкладывать его здесь. Поэтому нужна поддержка, сейчас я считаю, что она не очень хорошая", — отмечает Лиля.

Без поддержки государства ничего не получится — уверена Лиля. Фото: Новини.LIVE

Работа для всех

Еще один фактор, который мог бы благотворно повлиять на нашу экономику — рабочие места. Чем больше будет рабочих мест и люди смогут легально работать, тем лучше.

"Всем нужно работать. У тех, у кого нет желания, нужно, чтобы оно появилось. Все будут работать, экономика будет работать", — подчеркивает Николай.

Николай уверен, что все должны работать. Фото: Новини.LIVE

Поддерживает Николая Ольга. Девушка говорит, что если будет работа, то будут и отчисления в бюджет. Но это только в случае, когда те, кто у власти, соблюдают законы.

"Работать надо всем и быть честными, всем также на всех уровнях власти и среди людей тоже", — признается Ольга.

Одесситка Ольга считает, что все должны быть честными. Фото: Новини.LIVE

А вот одесситка Тамара уверена, что пока верха не захотят, ничего изменить низы не смогут. Выход из ситуации, по ее мнению, только один — смена всех руководителей. Вот только как это воплотить на деле, она не знает.

"Убрать воров с верхушки, а вот как это сделать — не знаю. Но революций больше не хочу", — говорит Тамара.

Одесситы идут по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Что ж, одесситы знают, как поднять экономику Украины, методы у каждого свои, но все сводится к изменению законодательной базы и соблюдению законов абсолютно всеми гражданами. Вот только на самом деле все не так просто, как хотелось бы. Поэтому вопрос, как отдавать долги, остается очень актуальным.