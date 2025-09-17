Восстановление энергетических объектов в Одессе: отключений электроэнергии 18 сентября не предусмотрено

Авто едет по ночной улице Одессы. Фото: Новости.LIVE

Специалисты продолжают работать над восстановлением энергетических объектов, которые были повреждены в результате российских обстрелов в течение последних трех лет. В то же время 18 сентября в Одессе запланированных отключений электроэнергии не ожидается.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Сейчас потребление электроэнергии растет. По состоянию на утро оно больше на 4,5%, чем в это время во вторник. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

