Мобилизация в Украине - какой должна быть, что думают в Одессе

Военные вручают мужчине повестку. Фото иллюстративное: radiosvoboda.org

Несмотря на то, что полномасштабная война длится уже более трех лет, часть граждан считает действующую систему мобилизации непрозрачной, слишком жесткой или несправедливой. Другие признают: ресурсы исчерпываются, война стала марафоном, и поэтому важна новая мотивация.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, стоит ли сейчас менять подход к мобилизации.

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Мобилизация в Украине

Среди первого, что называют люди, — чрезмерная жесткость. Речь идет не только о видео задержаний на улицах, которые вызывают волну возмущения в соцсетях, но и об отсутствии адекватной коммуникации. Украинцы отмечают: мобилизация — это не только о законе, но и о доверии и взаимном уважении. И именно поэтому жесткие методы только углубляют разрыв между государством и людьми.

"Подход к мобилизации однозначно надо менять. Он должен быть более лояльным. Не такие жесткие должны быть меры для этого", — убежден Андрей.

Местный житель Андрей о мобилизации в Украине. Фото: Новини.LIVE

Другие респонденты говорят о необходимости более глубокой трансформации — не только изменить методы, но и мотивационную систему. Внимание к благосостоянию, льготам, социальному обеспечению для военных. Люди понимают, что мобилизация — это не наказание, а вынужденная реальность. Но именно поэтому нужен более человечный подход: не запугивание, а поощрение, не принуждение, а поддержка.

"Я думаю, что здесь нужно работать в оба направления. И людям, и власти. Потому что можно понять тех, кто проводит мобилизацию, но методы иногда вызывают вопросы. Поэтому, наверное, комплексная реформа, будет заключаться в том, чтобы предоставлять больше льгот и материального награждения людям, чтобы поощрять их больше идти воевать", — говорит Дмитрий.

Одессит Дмитрий о реформе мобилизации. Фото: Новини.LIVE

Патриотизм у украинцев

Отдельное мнение — не об административных инструментах, а о формировании гражданской ответственности с раннего возраста. Некоторые из опрошенных отмечают: война показала, насколько важно лелеять патриотизм с детства, а не только во время кризиса. Идея добровольной службы, мотивированной ценностями, звучит в словах тех, кто видит проблему шире. Такие мысли — не о технической реформе мобилизации, а о долгой игре. О поколении, которое будет расти с пониманием, почему защищать страну — это не страх, а достоинство.

"Надо воспитывать патриотизм, начиная с детского сада. Рассказывать детям, что наше государство и независимость нужно защищать. И это должно быть добровольно, однозначно", — убеждена Жанна.

Местная жительница Жанна о воспитании патриотизма. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто не скрывает возмущения от того, как работает система сейчас. Они считают, что в стране должен быть выбор, а не давление. Сила должна быть в осознании, а не в страхе быть схваченным на улице. В ответах таких людей эмоционально окрашенная лексика — и это тоже сигнал для власти. Ведь недоверие и гнев — не единичные реакции.

"Конечно, надо менять подход. Потому что это ни в какие ворота не лезет. Люди, видимо, должны сами решать, идти на фронт или помогать в тылу", — говорит Дмитрий.

Местный житель Дмитрий об изменениях в мобилизации. Фото: Новини.LIVE

Поддержка от государства

Отсутствие мотивации, слабая социальная поддержка — все это звучит в словах людей, которые не отказываются от идеи обороны страны, но не видят адекватных условий. Люди не отрицают необходимости мобилизации — они говорят о человеческом факторе. Война истощает не только фронт, но и тыл. И если государство не будет честно объяснять и поддерживать, этот разрыв будет только расти.

"Надо как-то людей поддерживать в плане мобилизации. Ведь сейчас просто нет мотивации, чтобы пойти на фронт. Более лояльной подходить к людям, как-то с другой стороны. Повысить заработную плату военным, например, и менять свое отношение к людям на фронте", — отметил Эдем.

Одессит Эдем об открытом диалоге с людьми. Фото: Новини.LIVE

Мобилизация — это не только об армии, но и о том, как власть видит своих граждан. От того, как она реализуется, зависит не только количество призванных, но и уровень доверия, солидарности, готовности защищать. Общество дает сигнал: принуждение без уважения не работает. А вот человечность, мотивация, прозрачность и поддержка могут стать основой новой мобилизации.

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