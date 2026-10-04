Говорили не на украинском: чиновники Одесского горсовета получили протоколы

Здание Одесского городского совета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области по итогам языкового контроля было составлено не менее 17 протоколов. Нарушения выявили в горсовете, Теплицком сельсовете, в комедийной труппе "Маски" и среди представителей сферы услуг. Часть страниц и материалов на русском языке после проверок уже перевели на украинский.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на представительницу Уполномоченного по защите государственного языка Анну Неруш.

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Языковые нарушения в горсовете

Одна из жалоб была подана после появления в сети видео с участием двух исполняющих обязанности заместителей мэра Одессы. На записи они заходят в приемную руководителя одного из управлений и беседуют с сотрудником о присутствии начальника на рабочем месте. Часть этого разговора велась на негосударственном языке.

"Исполняющие обязанности заместителей от объяснений воздержались, на рассмотрение не явились. Составлены 2 протокола о нарушении требований статьи 12 Закона", — сообщила Анна Неруш.

В отношении сотрудника управления, который также общался на русском языке, государственный контроль еще продолжается.

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Русскоязычный билет на спектакль "Масок"

Еще одна жалоба поступила в связи с билетом на спектакль комедийной труппы "Маски", текст которого был на русском языке. Представители общества пояснили, что документ был не билетом, а приглашением для льготных категорий населения. Также они указали, что на нем не указан год. В ходе проверки было установлено, что реквизиты документа соответствуют законодательному определению билета. Кроме того, статья 23 закона о языке распространяется не только на билеты, но и на другие информационные материалы о культурных мероприятиях. Свидетель сообщил, что приобрел этот билет в 2026 году.

"В марте этого года руководитель ООО уже привлекался к ответственности за нарушение той же статьи закона — русскоязычная афиша. Составлен протокол о повторном нарушении в течение года требований статьи 23 закона", — отметила Анна Неруш.

По словам свидетеля, он также не знал, что само представление будет на русском языке. Из-за этого зритель покинул его.

Русский язык в сфере услуг в Одессе

Нарушения выявили и в работе представителей бизнеса и сферы услуг. В частности, социальные сети одного из риелторов велись на русском языке. После начала проверки он обратился к адвокату, а страницу впоследствии перевели на украинский язык. На риэлтора составили протокол за нарушение требований к интернет-представительствам и установили нарушение в сфере обслуживания.

Аналогичная ситуация сложилась со страницей владелицы косметологической клиники. Часть постов с предложениями услуг публиковались на русском языке. После проверки нарушения устранили, а страницу стали вести на украинском языке.

Протокол составили и в отношении одесского визажиста. Instagram-страница с портфолио и предложениями услуг частично была на русском языке. По результатам проверки установили нарушение требований к интернет-представительству и обслуживанию, после чего страницу перевели на украинский язык.

Языковые нарушения в Теплицком сельсовете

Больше всего протоколов по итогам этой проверки составили в Теплицком сельсовете Болградского района. Там зафиксировали более десятка нарушений статьи 12 закона, которая определяет государственный язык в качестве рабочего для органов власти. Протоколы получили сельский голова, трое должностных лиц и семеро депутатов. По словам Анны Неруш, почти все признали нарушения и содействовали проведению государственного контроля.

"На сегодняшний день это рекордсмен по количеству протоколов. Составлено 11 протоколов о нарушении требований статьи 12 Закона", — сообщила Анна Неруш.

Ранее Новини.LIVE писали, что на исполняющего обязанности городского головы Одессы Игоря Коваля составили протокол за нарушение языкового законодательства. Поводом послужила ситуация во время пленарного заседания горсовета, когда выступление на русском языке не перевели на украинский. Игорю Ковалю вынесли предупреждение.

Также Новини.LIVE сообщали, что шесть протоколов за использование русского языка составили в отношении должностных лиц и депутатов Буджацкого поселкового совета. Нарушения зафиксировали во время заседания совета. Протоколы получили поселковый голова, двое должностных лиц и трое депутатов.