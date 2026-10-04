Розмовляли не українською: посадовці Одеської міськради отримали протоколи

Будівля Одеської міської ради. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області за результатами мовного контролю склали щонайменше 17 протоколів. Порушення виявили в міськраді, Теплицькій сільраді, у комік-трупи "Маски" та представників сфери послуг. Частину сторінок і матеріалів російською після перевірок уже перевели українською.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на представницю Уповноваженої із захисту державної мови Анну Неруш.

Реклама

Мовні порушення в міськраді

Одну зі скарг подали після появи в мережі відео за участю двох виконувачів обов'язків заступників Одеського міського голови. На записі вони заходять до приймальні керівника одного з управлінь та спілкуються з працівником щодо присутності начальника на робочому місці. Частина цієї розмови відбувалася недержавною мовою.

"Виконуючі обов'язки заступників від пояснень утрималися, на розгляд не з'явилися. Складено 2 протоколи про порушення вимог статті 12 Закону", — повідомила Анна Неруш.

Щодо працівника управління, який також спілкувався російською, державний контроль ще триває.

Читайте також:

Російськомовний квиток на виставу "Масок"

Ще одну скаргу подали через квиток на виставу комік-трупи "Маски", текст якого був російською. Представники товариства пояснили, що документ був не квитком, а запрошенням для пільгових категорій населення. Також вони вказували, що на ньому не зазначений рік. Під час контролю встановили, що реквізити документа відповідають законодавчому визначенню квитка. Крім того, стаття 23 мовного закону поширюється не лише на квитки, а й на інші інформаційні матеріали про культурні заходи. Свідок повідомив, що придбав цей квиток у 2026 році.

"У березні цього року керівник ТОВ вже притягався до відповідальності за порушення цієї ж статті Закону — російськомовна афіша. Складено протокол про повторне порушення протягом року вимог статті 23 Закону", — зазначила Анна Неруш.

За словами свідка, він також не знав, що сама вистава буде російськомовною. Через це глядач залишив її.

Російська мова у сфері послуг в Одесі

Порушення виявили й у роботі представників бізнесу та сфери послуг. Зокрема, соцмережі одного з рієлторів велися російською. Після початку контролю він звернувся до адвоката, а сторінку згодом перевели українською. На рієлтора склали протокол за порушення вимог щодо інтернет-представництв та встановили порушення у сфері обслуговування.

Схожа ситуація була зі сторінкою власниці косметологічної клініки. Частину дописів із пропозиціями послуг публікували російською. Після перевірки порушення усунули, а сторінку почали вести українською.

Протокол склали і щодо одеського візажиста. Instagram-сторінка з портфоліо та пропозиціями послуг частково була російськомовною. За результатами контролю встановили порушення вимог щодо інтернет-представництва та обслуговування, після чого сторінку перевели українською.

Мовні порушення у Теплицькій сільраді

Найбільше протоколів за результатами цього контролю склали у Теплицькій сільській раді Болградського району. Там зафіксували понад десяток порушень статті 12 закону, яка визначає державну мову робочою для органів влади. Протоколи отримали сільський голова, троє посадовців та семеро депутатів. За словами Анни Неруш, майже всі визнали порушення та сприяли проведенню державного контролю.

"Станом на сьогодні це рекордсмен за кількістю протоколів. Складено 11 протоколів про порушення вимог статті 12 Закону", — повідомила Анна Неруш.

Раніше Новини.LIVE писали, що на виконувача обов'язків міського голови Одеси Ігоря Коваля склали протокол через порушення мовного законодавства. Підставою стала ситуація під час пленарного засідання міськради, коли виступ російською мовою не переклали українською. Ігорю Ковалю винесли попередження.

Також Новини.LIVE повідомляли, що шість протоколів через використання російської мови склали на посадовців і депутатів Буджацької селищної ради. Порушення зафіксували під час засідання ради. Протоколи отримали селищний голова, двоє посадовців та троє депутатів.