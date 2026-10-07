Нарушения законодательства в Одесской области: 13 депутатов нарушили закон

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская область стала одним из регионов, откуда чаще всего поступали жалобы на нарушения языкового законодательства. За девять месяцев 2026 года языковой омбудсмен получил 457 таких обращений. Отдельные нарушения также выявили в ходе проверок в Одесском горсовете и Теплицкой общине. В целом в области зафиксировали 20% всех обращений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на уполномоченную по защите государственного языка Анну Неруш.

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Количество жалоб

За девять месяцев 2026 года в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 2457 обращений граждан. Из них 2245 касались возможных нарушений требований закона о государственном языке. Это на 18 обращений больше, чем за аналогичный период 2025 года. Одесская область заняла второе место по количеству жалоб. Здесь поступило 457 обращений, что составляет 20% от общего количества. Больше было только из Киева — 821 обращение.

В пятерку регионов с наибольшим количеством жалоб также вошли Харьковская область — 262 обращения, Днепропетровская — 184 и Киевская — 62. Чаще всего граждане жаловались на использование языка в интернете — 633 обращения. Еще 426 касались рекламы и публичной информации, 339 — сферы обслуживания. Также было зафиксировано 145 жалоб в сфере образования, 134 — относительно информации о товарах и услугах, 109 — в сфере культуры, 104 — в отношении органов власти, 84 — в СМИ, 74 — в сфере здравоохранения и 51 — в сфере транспорта.

Нарушения в Теплицкой общине

Отдельные случаи нарушения языкового законодательства были выявлены в Одесской области в ходе проверок. В Теплицком сельском совете представители языкового омбудсмена зафиксировали 11 нарушений. Во время пленарного заседания совета на русском языке общались 11 представителей. Среди них — сельский голова, трое должностных лиц и семеро депутатов.

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Почти все они признали нарушения и содействовали проведению проверки. По этим фактам составили 11 протоколов за нарушение статьи 12 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Случаи нарушений в Одессе

Еще два нарушения выявили в Одесском городском совете. Проверку провели после жалобы на видео, где двое исполняющих обязанности заместителей городского головы во время работы частично общались на русском языке с сотрудником одного из управлений. Чиновники не предоставили объяснений и не явились на рассмотрение дел. По этим фактам составили два протокола. В то же время проверка в отношении сотрудника управления, который также общался на русском языке, еще продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе во время онлайн-урока преподаватель без предупреждения начал объяснять материал не только на английском, но и на русском языке. Впоследствии выяснилось, что такое решение было принято из-за ребенка из России, который не понимает украинского. При этом в группе обучались семь украиноязычных детей. Мать ученицы подчеркнула, что украинский язык является государственным языком образовательного процесса, а дублирование материала на русском без согласия родителей недопустимо.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время проверки театра «Маски» представители Уполномоченного по защите государственного языка составили четыре протокола об административных правонарушениях. Нарушения касались обслуживания посетителей на русском языке, продажи книг на русском языке, русскоязычного контента в соцсетях и трех вывесок на негосударственном языке.