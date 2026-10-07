Мовні порушення на Одещині: 13 депутатів порушили закон

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещина стала одним із регіонів, звідки найчастіше скаржилися на порушення мовного законодавства. За дев’ять місяців 2026 року до мовного омбудсмена надійшло 457 таких звернень. Окремі порушення також виявили під час перевірок в Одеській міськраді та Теплицькій громаді. Загалом в області зафіксували 20% усіх звернень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Уповноважену із захисту державної мови Анну Неруш.

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Кількість скарг

За дев’ять місяців 2026 року до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 2457 звернень громадян. Із них 2245 стосувалися можливих порушень вимог закону про державну мову. Це на 18 звернень більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Одеська область посіла друге місце за кількістю скарг. Тут надійшло 457 звернень, що становить 20% від загальної кількості. Більше було лише з Києва — 821 звернення.

До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю скарг також увійшли Харківська область — 262 звернення, Дніпропетровська — 184 та Київська — 62. Найчастіше громадяни скаржилися на використання мови в інтернеті — 633 звернення. Ще 426 стосувалися реклами та публічної інформації, 339 — сфери обслуговування. Також зафіксували 145 скарг у сфері освіти, 134 — щодо інформації про товари та послуги, 109 — у сфері культури, 104 — щодо органів влади, 84 — медіа, 74 — охорони здоров’я та 51 — транспорту.

Порушення у Теплицькій громаді

Окремі випадки порушення мовного законодавства виявили на Одещині під час перевірок. У Теплицькій сільській раді представники мовного омбудсмена зафіксували 11 порушень. Під час пленарного засідання ради російською мовою спілкувалися 11 представників. Серед них — сільський голова, троє посадовців та семеро депутатів.

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Майже всі вони визнали порушення та сприяли проведенню перевірки. За цими фактами склали 11 протоколів за порушення статті 12 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Випадки порушень в Одесі

Ще два порушення виявили в Одеській міській раді. Перевірку провели після скарги на відео, де двоє виконувачів обов’язків заступників міського голови під час роботи частково спілкувалися російською з працівником одного з управлінь. Посадовці не надали пояснень і не прийшли на розгляд справ. За цими фактами склали два протоколи. Водночас перевірка щодо працівника управління, який також спілкувався російською, ще триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі під час онлайн-уроку викладач без попередження почав пояснювати матеріал не лише англійською, а й російською мовою. Згодом з’ясувалося, що таке рішення ухвалили через дитину з Росії, яка не розуміє української. Водночас у групі навчалися семеро україномовних дітей. Мати учениці наголосила, що українська є державною мовою освітнього процесу, а дублювання матеріалу російською без згоди батьків є неприйнятним.

Також Новини.LIVE писали, що під час перевірки театру "Маски" представники Уповноваженої із захисту державної мови склали чотири протоколи про адміністративні правопорушення. Порушення стосувалися обслуговування відвідувачів російською мовою, продажу книжок російською, російськомовного контенту в соцмережах і трьох вивісок недержавною мовою.