Искусственный интеллект в украинских школах: программа внедрения

Ученики в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина расширяет использование искусственного интеллекта в образовании через внедрение новых цифровых моделей. Технологию планируют интегрировать в школьные системы для автоматизации учебных процессов и персонализации образования. Особый акцент делают на развитии украиноязычных решений для учеников. Система уже постепенно охватывает тысячи школ и продолжает масштабироваться по стране.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков во время Black Sea Security Forum, передают журналисты Новини.LIVE, которые находятся на месте события.

Новый этап цифрового образования

"Под давлением России, мы хотим использовать модель LAM и в образовательных целях. Мы имеем проект "Мечта" — цифровую систему для автоматизации образовательных процессов", — заявил и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Масштабирование системы

Особый акцент делают на использовании украинского языка в работе модели. Также отмечается важность учета исторического контекста во время обучения детей. Система уже используется в тысячах школ и продолжает расширяться.

"Мы хотим использовать украинские модели LAM, потому что дети будут задавать вопросы, связанные с историей и другими процессами. Сейчас система разворачивается в более 3500 школах и до конца года мы хотим охватить половину школ Украины", — добавил Борняков.

Что такое модель LAM

LAM — это языковая модель, которая способна работать с большими объемами текста и понимать запросы пользователей. В контексте образования ее планируют использовать для поддержки учебного процесса, в частности для объяснения сложных тем. Модель должна интегрироваться с образовательными цифровыми системами и работать на украинском языке для школьников.

