Штучний інтелект в українських школах: програма впровадження

Учні в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна розширює використання штучного інтелекту в освіті через впровадження нових цифрових моделей. Технологію планують інтегрувати у шкільні системи для автоматизації навчальних процесів і персоналізації освіти. Особливий акцент роблять на розвитку українськомовних рішень для учнів. Система вже поступово охоплює тисячі шкіл і продовжує масштабуватися по країні.

Про це заявив вмконувач обов'язків міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков під час Black Sea Security Forum, передають журналісти Новини.LIVE, які перебувають на місці події.

Новий етап цифрової освіти

В Україні планують активніше впроваджувати модель LAM у сфері освіти. Вона має допомогти автоматизувати навчальні процеси та зробити навчання більш персоналізованим. Окрему роль у цьому відіграє цифрова освітня платформа для шкіл. Зараз система вже поступово розширюється в навчальних закладах по всій країні.

"Під тиском Росії, ми хочемо використовувати модель LAM і в освітніх цілях. Ми маємо проєкт "Мрія" — цифрову систему для автоматизації освітніх процесів", — заявив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Масштабування системи

Особливий акцент роблять на використанні української мови в роботі моделі. Також наголошується на важливості врахування історичного контексту під час навчання дітей. Система вже використовується в тисячах шкіл і продовжує розширюватися.

Читайте також:

"Ми хочемо використовувати українські моделі LAM, тому що діти будуть ставити питання, пов'язані з історією та іншими процесами. Зараз система розгортається у понад 3500 школах і до кінця року ми хочемо охопити половину шкіл України", — додав Борняков.

Що таке модель LAM

LAM — це мовна модель, яка здатна працювати з великими обсягами тексту та розуміти запити користувачів. У контексті освіти її планують використовувати для підтримки навчального процесу, зокрема для пояснення складних тем. Модель має інтегруватися з освітніми цифровими системами та працювати українською мовою для школярів.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі стартував прийом дітей до першого класу на 2026 рік. Батькам уже назвали чіткі терміни та правила подачі документів. Жодних конкурсів чи перевірок знань для першачків не буде.

Також Новини.LIVE писали, що в одеських школах активно змінюють підхід до їжі, проте питання якості залишається відкритим. Окрім масштабної модернізації їдалень, навчальні заклади змушені підлаштовуватися під реалії війни та впроваджувати нові формати харчування навіть в укриттях.