Испания предоставит Украине более 14 миллионов евро для продовольственной программы

Программа "зерно из Украины" работает по инициативе Зеленского

Международное сообщество продолжает содействовать программе Grain From Ukraine. Сегодня стало известно о дополнительной финансовой поддержке.

Об этом Новини.LIVE узнали от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

В прошлом сентябре глава правительства Испании объявил, что их страна предоставит до 7 миллионов евро на выполнение продовольственной программы. Стало известно, что Испания обещала дополнительно выделить 14,5 миллиона евро.

"Очень рады, что Испания смогла присоединиться к этой программе. Помочь Украине протянуть руку странам, которые находятся под риском продовольственных кризисов. Не только в Африке, латинской Америке и в Азии. Мы очень довольны деньги, которые Испания предоставляет для участия во всемирной продовольственной программе это только часть той помощи мы предоставляем Украине. Начиная с милитарной и заканчивая гуманитарной помощью", — отметил Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

Продовольственная программа уже получила поддержку других стран, таких как США и Франция. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к Украине и ее способности обеспечить продовольственную безопасность.

Больше о программе

Программа Grain From Ukraine началась Владимиром Зеленским и реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и развитых стран мира. Уже более 30 стран присоединились к программе, а сумма донатов составляет более 200 миллионов долларов. Украинскую пшеницу уже получили одни из наиболее социально уязвимых стран Африки — Эфиопия и Сомали.