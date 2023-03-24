Испания предоставит Украине более 14 миллионов евро для продовольственной программы
Международное сообщество продолжает содействовать программе Grain From Ukraine. Сегодня стало известно о дополнительной финансовой поддержке.
Об этом Новини.LIVE узнали от Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу.
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В прошлом сентябре глава правительства Испании объявил, что их страна предоставит до 7 миллионов евро на выполнение продовольственной программы. Стало известно, что Испания обещала дополнительно выделить 14,5 миллиона евро.
"Очень рады, что Испания смогла присоединиться к этой программе. Помочь Украине протянуть руку странам, которые находятся под риском продовольственных кризисов. Не только в Африке, латинской Америке и в Азии. Мы очень довольны деньги, которые Испания предоставляет для участия во всемирной продовольственной программе это только часть той помощи мы предоставляем Украине. Начиная с милитарной и заканчивая гуманитарной помощью", — отметил Рикардо Лопес-Аранда Хагу.
Продовольственная программа уже получила поддержку других стран, таких как США и Франция. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к Украине и ее способности обеспечить продовольственную безопасность.
Больше о программе
Программа Grain From Ukraine началась Владимиром Зеленским и реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и развитых стран мира. Уже более 30 стран присоединились к программе, а сумма донатов составляет более 200 миллионов долларов. Украинскую пшеницу уже получили одни из наиболее социально уязвимых стран Африки — Эфиопия и Сомали.