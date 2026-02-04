Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Зарабатывал на военнообязанных — решение суда на Одесчине

Зарабатывал на военнообязанных — решение суда на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 01:36
Незаконная переправка через границу в Одесской области: приговор
Судейский молоток. Фото иллюстративное: depositphotos

В Болградском районе местный житель переправлял мужчин за границу. Он организовал незаконный выезд военнообязанного в Молдову. Организатора задержали, суд назначил наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Полицейские задержали 51-летнего жителя одного из сел Кубейской общины. Он пытался вывести за границу мужчину призывного возраста вне пунктов пропуска. Следствие выяснило, что злоумышленник искал "клиентов" через мессенджер. За денежное вознаграждение организатор схемы обещал помочь с нелегальным выездом. Так он договорился с 27-летним мужчиной и за 8 тысяч долларов предложил показать якобы безопасный путь в Молдову.

В назначенный день фигурант привез клиента на автомобиле в приграничное село. После получения денег они пешком двинулись к государственной границе. Именно там их задержали правоохранители. Во время следствия деньги изъяли и наложили на них арест.

Как наказали

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью залога более 242 тысяч гривен, но он ею не воспользовался. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили семь лет лишения свободы, запретили занимать должности в органах власти на два года и конфисковали имущество. Изъятые доллары также перейдут в собственность государства.

Напомним, мы сообщали о том, что в Полтаве будут судить врача, который продавал фиктивные справки. Также мы писали о том, как наказали мужчину за неявку по повестке.

Одесса Одесская область побег Новости Одессы уклонисты судебные решения
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации