Незаконная переправка через границу в Одесской области: приговор

В Болградском районе местный житель переправлял мужчин за границу. Он организовал незаконный выезд военнообязанного в Молдову. Организатора задержали, суд назначил наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Полицейские задержали 51-летнего жителя одного из сел Кубейской общины. Он пытался вывести за границу мужчину призывного возраста вне пунктов пропуска. Следствие выяснило, что злоумышленник искал "клиентов" через мессенджер. За денежное вознаграждение организатор схемы обещал помочь с нелегальным выездом. Так он договорился с 27-летним мужчиной и за 8 тысяч долларов предложил показать якобы безопасный путь в Молдову.

В назначенный день фигурант привез клиента на автомобиле в приграничное село. После получения денег они пешком двинулись к государственной границе. Именно там их задержали правоохранители. Во время следствия деньги изъяли и наложили на них арест.

Как наказали

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью залога более 242 тысяч гривен, но он ею не воспользовался. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили семь лет лишения свободы, запретили занимать должности в органах власти на два года и конфисковали имущество. Изъятые доллары также перейдут в собственность государства.

