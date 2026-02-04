Незаконне переправлення через кордон в Одеській області: вирок

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: depositphotos

У Болградському районі місцевий житель переправляв чоловіків за кордон. Він організував незаконний виїзд військовозобов’язаного до Молдови. Організатора затримали, суд призначив покарання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

Поліцейські затримали 51-річного мешканця одного з сіл Кубейської громади. Він намагався вивести за кордон чоловіка призовного віку поза пунктами пропуску. Слідство з’ясувало, що зловмисник шукав "клієнтів" через месенджер. За грошову винагороду організатор схеми обіцяв допомогти з нелегальним виїздом. Так він домовився з 27-річним чоловіком і за 8 тисяч доларів запропонував показати нібито безпечний шлях до Молдови.

У призначений день фігурант привіз клієнта автомобілем до прикордонного села. Після отримання грошей вони пішки рушили до державного кордону. Саме там їх затримали правоохоронці. Під час слідства гроші вилучили та наклали на них арешт.

Як покарали

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави понад 242 тисячі гривень, але він нею не скористався. Чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому призначили сім років позбавлення волі, заборонили обіймати посади в органах влади на два роки та конфіскували майно. Вилучені долари також перейдуть у власність держави.

