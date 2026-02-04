Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Заробляв на військовозобов'язаних — рішення суду на Одещині

Заробляв на військовозобов'язаних — рішення суду на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 01:36
Незаконне переправлення через кордон в Одеській області: вирок
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: depositphotos

У Болградському районі місцевий житель переправляв чоловіків за кордон. Він організував незаконний виїзд військовозобов’язаного до Молдови. Організатора затримали, суд призначив покарання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Поліцейські затримали 51-річного мешканця одного з сіл Кубейської громади. Він намагався вивести за кордон чоловіка призовного віку поза пунктами пропуску. Слідство з’ясувало, що зловмисник шукав "клієнтів" через месенджер. За грошову винагороду організатор схеми обіцяв допомогти з нелегальним виїздом. Так він домовився з 27-річним чоловіком і за 8 тисяч доларів запропонував показати нібито безпечний шлях до Молдови.

У призначений день фігурант привіз клієнта автомобілем до прикордонного села. Після отримання грошей вони пішки рушили до державного кордону. Саме там їх затримали правоохоронці. Під час слідства гроші вилучили та наклали на них арешт.

Як покарали

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави понад 242 тисячі гривень, але він нею не скористався. Чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому призначили сім років позбавлення волі, заборонили обіймати посади в органах влади на два роки та конфіскували майно. Вилучені долари також перейдуть у власність держави.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Полтаві судитимуть лікаря, який продавав фіктивні довідки. Також ми писали про те, як покарали чоловіка за неявку за повісткою.

Одеса Одеська область втеча Новини Одеси ухилянти судові рішення
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації