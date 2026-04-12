Из Одессы в Молдову и Румынию: без техосмотра не пустят за границу

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: border.gov.md

Водители из Одесской области рискуют не выехать за границу без полного пакета документов. Больше всего это касается направлений в Молдову и Румынию, куда ежедневно едут тысячи автомобилей. На пунктах пропуска все чаще проверяют сертификат техосмотра. Без него поездка завершается еще на таможенном посту.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

Выезд в Молдову

С конца 2024 года для въезда в страны обязательным является сертификат технического осмотра. Речь идет об официальном документе, который подтверждает исправность автомобиля. Его выдают на сертифицированных СТО после проверки тормозной системы, освещения, управления, уровня выбросов и других элементов безопасности. Чтобы избежать проблем, водителям советуют заранее проверить все документы.

Для пересечения границы необходимо иметь:

загранпаспорт

водительское удостоверение

техпаспорт на авто

сертификат технического осмотра

страховой полис "Зеленая карта"

подтверждение уплаты дорожного сбора (vinieta — для Молдовы)

Отсутствие любого из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.

Отдельно стоит учитывать таможенные ограничения. В Молдову и Румынию запрещено ввозить наркотические вещества, оружие, отдельные лекарственные препараты без рецепта, а также продукты животного происхождения.

Ранее журналисты Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной в Одесской области длиной около 10 километров, не пересекая границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен.

Также Новини.LIVE писали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча. По предварительным планам, мост должен стать частью большого южного транспортного коридора, который соединит не только Украину и Румынию, но и откроет прямой путь в Болгарию и Турцию. По состоянию на 2026 год страны финализируют технические договоренности для старта работ.