З Одеси до Молдови і Румунії: без техогляду не пустять за кордон

Водії з Одещини ризикують не виїхати за кордон без повного пакета документів. Найбільше це стосується напрямків до Молдови та Румунії, куди щодня їдуть тисячі автомобілів. На пунктах пропуску все частіше перевіряють сертифікат техогляду. Без нього поїздка завершується ще на митному пості.

Виїзд до Молдови

З кінця 2024 року для в’їзду до країн обов’язковим є сертифікат технічного огляду. Йдеться про офіційний документ, який підтверджує справність автомобіля. Його видають на сертифікованих СТО після перевірки гальмівної системи, освітлення, керування, рівня викидів та інших елементів безпеки. Щоб уникнути проблем, водіям радять заздалегідь перевірити всі документи.

Для перетину кордону необхідно мати:

закордонний паспорт

водійське посвідчення

техпаспорт на авто

сертифікат технічного огляду

страховий поліс "Зелена карта"

підтвердження сплати дорожнього збору (vinieta — для Молдови)

Відсутність будь-якого з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді.

Окремо варто враховувати митні обмеження. До Молдови та Румунії заборонено ввозити наркотичні речовини, зброю, окремі лікарські препарати без рецепта, а також продукти тваринного походження.

Раніше журналісти Новини.LIVE повідомляли, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча. За попередніми планами, міст має стати частиною великого південного транспортного коридору, який з’єднає не лише Україну та Румунію, а й відкриє прямий шлях до Болгарії та Туреччини. Станом на 2026 рік країни фіналізують технічні домовленості для старту робіт.