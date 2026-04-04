Виїзд до Румунії: одесити стикаються з перевірками техогляду

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне

Водіям, які прямують з Одещини до Румунії, варто заздалегідь перевіряти документи перед поїздкою. На пунктах пропуску можуть звернути увагу не лише на страховку чи техпаспорт. У деяких випадках просять показати підтвердження технічного стану автомобіля. Якщо його немає, поїздка може завершитися ще на кордоні.

Які документи тепер обов'язкові на кордоні з Румунією.

Сертифікат про технічний стан авто

Під час перевірки у водіїв дивляться стандартний пакет документів: посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та міжнародний страховий поліс. Але в окремих випадках можуть попросити і підтвердження проходження обов’язкового технічного контролю.

Цей документ підтверджує, що транспортний засіб технічно справний і безпечний для руху. Отримати його можна лише після перевірки авто на сертифікованій станції. Під час огляду фахівці перевіряють гальмівну систему, освітлення, рульове керування, рівень вихлопу та інші важливі елементи безпеки. Без такого сертифіката українським водіям можуть відмовити у перетині кордону з Румунією.

Які документи потрібні для перетину кордону

Щоб уникнути проблем під час поїздки, водіям потрібно мати повний пакет документів:

біометричний закордонний паспорт або візу;

документи на автомобіль;

медичну страховку;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;

довіреність, якщо водій керує чужим автомобілем.

Що заборонено ввозити до Румунії

Румунська митниця також контролює ввезення товарів. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без відповідних дозволів, а також готівку понад 10 тисяч євро без декларування.

Що варто знати перед поїздкою

Українці можуть подорожувати до Румунії без візи за наявності біометричного закордонного паспорта. У країнах Шенгенської зони дозволено перебувати до 90 днів протягом 180 днів. Під час транзиту прикордонники можуть також вимагати підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання. Обов’язковою залишається медична страховка з покриттям не менше ніж 30 тисяч євро.

