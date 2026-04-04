Главная Одесса Выезд в Румынию: одесситы сталкиваются с проверками техосмотра

Выезд в Румынию: одесситы сталкиваются с проверками техосмотра

Дата публикации 4 апреля 2026 19:35
Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Водителям, которые направляются из Одесской области в Румынию, стоит заранее проверять документы перед поездкой. На пунктах пропуска могут обратить внимание не только на страховку или техпаспорт. В некоторых случаях просят показать подтверждение технического состояния автомобиля. Если его нет, поездка может завершиться еще на границе.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат о техническом состоянии авто

Во время проверки у водителей смотрят стандартный пакет документов: удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и международный страховой полис. Но в отдельных случаях могут попросить и подтверждение прохождения обязательного технического контроля.

Этот документ подтверждает, что транспортное средство технически исправно и безопасно для движения. Получить его можно лишь после проверки авто на сертифицированной станции. Во время осмотра специалисты проверяют тормозную систему, освещение, рулевое управление, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Без такого сертификата украинским водителям могут отказать в пересечении границы с Румынией.

Какие документы нужны для пересечения границы

Чтобы избежать проблем во время поездки, водителям нужно иметь полный пакет документов:

  • биометрический загранпаспорт или визу;
  • документы на автомобиль;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • доверенность, если водитель управляет чужим автомобилем.

Что запрещено ввозить в Румынию

Румынская таможня также контролирует ввоз товаров. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без соответствующих разрешений, а также наличные более 10 тысяч евро без декларирования.

Что стоит знать перед поездкой

Украинцы могут путешествовать в Румынию без визы при наличии биометрического загранпаспорта. В странах Шенгенской зоны разрешено находиться до 90 дней в течение 180 дней. Во время транзита пограничники могут также потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Обязательной остается медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Новини.LIVE ранее информировали, что в Одесской области продолжаются ремонты дорог. Ведь после зимнего периода дорожная инфраструктура традиционно испытывает значительные нагрузки. В этом году ситуация оказалась сложнее: значительная часть автодорог государственного значения требует срочного ремонта. Погодные условия, изношенность покрытия и отложенные ремонты предыдущих лет только усугубили проблему.

Также Новини.LIVE писали, что "Нафтогаз Украины" ведет переговоры с румынской компанией OMV Petrom. Речь идет о совместной разработке газового месторождения в Черном море. Это одно из перспективных месторождений в регионе, которое открыли еще до войны. Запустить добычу планируют после завершения войны.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
