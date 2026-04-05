Водіям з Одеси відмовляють у в’їзді до Молдови без техогляду

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Водіям з Одещини радять перевіряти документи на авто ще до поїздки до Молдови. На пунктах пропуску почали уважніше дивитися на технічний стан машин і наявність підтвердження техогляду. Частина людей дізнається про проблему вже на кордоні. У разі відсутності потрібних документів авто можуть не пропустити.

Які документи тепер обов'язкові на кордоні з Молдовою

Техогляд автомобіля на кордоні з Молдовою

Молдовські прикордонники перевіряють документ, який підтверджує технічний стан автомобіля. Йдеться про офіційний сертифікат техогляду, що видається після перевірки транспортного засобу на сертифікованій станції.

Під час огляду фахівці оцінюють справність гальмівної системи, освітлення, рульового керування, рівень вихлопу та інші важливі елементи безпеки. Якщо такого документа немає, автомобіль можуть не пропустити через кордон.

Нові вимоги стосуються всіх транспортних засобів. Навіть нові автомобілі повинні мати підтвердження технічного стану, інакше їх можуть не впустити до Молдови.

Які документи потрібні для перетину кордону

Окрім сертифіката техогляду, водіям потрібно мати при собі:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

техпаспорт на автомобіль;

міжнародну страховку "Зелена карта";

віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Якщо з водієм подорожує дитина, потрібно мати її паспорт або свідоцтво про народження. Якщо дитина їде лише з одним із батьків, необхідна нотаріально посвідчена згода другого на виїзд.

Що заборонено перевозити через кордон

Молдовські митники також нагадують про обмеження щодо ввезення товарів. Заборонено перевозити зброю, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед та саджанці без відповідних документів. У разі порушення товари можуть конфіскувати, а порушнику загрожує штраф.

