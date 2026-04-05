Водителям из Одессы отказывают во въезде в Молдову без техосмотра

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Водителям из Одесской области советуют проверять документы на авто еще до поездки в Молдову. На пунктах пропуска начали внимательнее смотреть на техническое состояние машин и наличие подтверждения техосмотра. Часть людей узнает о проблеме уже на границе. В случае отсутствия нужных документов авто могут не пропустить.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Техосмотр автомобиля на границе с Молдовой

Молдавские пограничники проверяют документ, подтверждающий техническое состояние автомобиля. Речь идет об официальном сертификате техосмотра, который выдается после проверки транспортного средства на сертифицированной станции.

При осмотре специалисты оценивают исправность тормозной системы, освещения, рулевого управления, уровень выхлопа и другие важные элементы безопасности. Если такого документа нет, автомобиль могут не пропустить через границу.

Новые требования касаются всех транспортных средств. Даже новые автомобили должны иметь подтверждение технического состояния, иначе их могут не впустить в Молдову.

Читайте также:

Какие документы нужны для пересечения границы

Кроме сертификата техосмотра, водителям нужно иметь при себе:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт на автомобиль;

международную страховку "Зеленая карта";

виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Если с водителем путешествует ребенок, нужно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. Если ребенок едет только с одним из родителей, необходимо нотариально заверенное согласие второго на выезд.

Что запрещено перевозить через границу

Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях по ввозу товаров. Запрещено перевозить оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без соответствующих документов. В случае нарушения товары могут конфисковать, а нарушителю грозит штраф.

Как ранее сообщали Новини.LIVE в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной в Одесской области длиной около 10 километров, не пересекая границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен.

Новини.LIVE также писали, что в Одесской области разоблачили очередную схему выезда военнообязанных мужчин за границу. Переправку организовали через приднестровский участок границы с Молдовой. За "услугу" брали тысячи долларов. Участников задержали прямо во время попытки пересечения.