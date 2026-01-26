Пробки на трассе Одесса-Рени 26 января: проблемы на границе с Молдовой

Авто стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 26 января, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки, которые существенно усложнили движение транспортных средств. Задержки возникли в частности из-за осложнения погодных условий. Худшая ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой. Водителей призывают планировать свои поездки заранее, пользоваться объездными маршрутами и следить за обновлениями дорожной информации.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Движение в направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднено из-за пробок. Пробки образовались на выезде из Одессы, вблизи села Маяки, в НПП "Нижнеднестровский" и непосредственно на пункте пропуска. Согласно последним данным, среднее время в пути составляет около 1 часа 20 минут.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Маршрут до паромной переправы в Орловке сейчас проходит беспрепятственно — транспорт движется плавно, без остановок или пробок. Однако на подъездах к транзитному пункту, ведущему в Молдову, возникают значительные трудности, в результате которых время в пути может превышать четыре часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пробок пока нет, и движение проходит без задержек. В то же время на подъездах к КПП "Паланка" образовались длинные очереди, из-за которых время ожидания может достигать около 4 часов 30 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

