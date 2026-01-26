Видео
Из Одессы в Молдову — какие проблемы с выездом сегодня

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 13:53
Пробки на трассе Одесса-Рени 26 января: проблемы на границе с Молдовой
Авто стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 26 января, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки, которые существенно усложнили движение транспортных средств. Задержки возникли в частности из-за осложнения погодных условий. Худшая ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой. Водителей призывают планировать свои поездки заранее, пользоваться объездными маршрутами и следить за обновлениями дорожной информации.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Движение в направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднено из-за пробок. Пробки образовались на выезде из Одессы, вблизи села Маяки, в НПП "Нижнеднестровский" и непосредственно на пункте пропуска. Согласно последним данным, среднее время в пути составляет около 1 часа 20 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Маршрут до паромной переправы в Орловке сейчас проходит беспрепятственно — транспорт движется плавно, без остановок или пробок. Однако на подъездах к транзитному пункту, ведущему в Молдову, возникают значительные трудности, в результате которых время в пути может превышать четыре часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пробок пока нет, и движение проходит без задержек. В то же время на подъездах к КПП "Паланка" образовались длинные очереди, из-за которых время ожидания может достигать около 4 часов 30 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, есть ли очереди на других КПП Украины. Также мы писали о том, безопасно ли ставить два разных бренда шин на одно авто.

Одесса граница КПП авто Одесская область пробки Новости Одессы выезд за границу
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
