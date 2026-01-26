Затори на трасі Одеса-Рені 26 січня: проблеми на кордоні з Молдовою

Авто стоять в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 26 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися значні затори, які суттєво ускладнили рух транспортних засобів. Затримки виникли зокрема через ускладення погодних умов. Найгірша ситуація спостерігається на під’їздах до кордону з Молдовою. Водіїв закликають планувати свої поїздки заздалегідь, користуватися об’їзними маршрутами та слідкувати за оновленнями дорожньої інформації.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Рух у напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнений через затори. Пробки утворилися на виїзді з Одеси, поблизу села Маяки, у НПП "Нижньодністровський" та безпосередньо на пункті пропуску. Згідно з останніми даними, середній час у дорозі становить близько 1 години 20 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Маршрут до паромної переправи в Орлівці наразі проходить безперешкодно — транспорт рухається плавно, без жодних зупинок чи заторів. Однак на під’їздах до транзитного пункту, що веде до Молдови, виникають значні труднощі, в результаті яких час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів наразі немає, і рух проходить без затримок. Водночас на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися довгі черги, через які час очікування може сягати близько 4 годин 30 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

