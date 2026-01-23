Пробки на трассе Одесса-Рени 19 января: осложнения движения из-за плохих погодных условий

Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 19 января, на трассе Одесса-Рени образовались масштабные пробки. Самая сложная ситуация — на подъездах к границе с Молдовой, где движение транспорта значительно затруднено. В частности свободному проезду мешают погодные условия. На автодорогах местами наблюдается гололедица. Водителям советуют заранее планировать поездку, пользоваться объездными маршрутами и следить за обновлениями дорожной ситуации.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

В направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" фиксируют серьезные трудности с движением. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, возле села Маяки, вблизи Нижнеднестровского национального парка, а также непосредственно перед пунктом пропуска на границе с Молдовой. По текущей информации, время в пути составляет около 1 часа 29 минут.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Дорога к паромной переправе в Орловке пока открыта — движение осуществляется без пробок и задержек. В то же время на подъездах к транзитному пункту с Молдовой наблюдаются осложнения. Из-за этого время в пути может превышать четыре часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пробок пока нет. Зато на подъездах к КПП "Паланка" образовались очереди, из-за чего время в пути может достигать почти 4 часа 30 минут. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседней страны, но путешествие по этому пути длится более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

