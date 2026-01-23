Затори на трасі Одеса-Рені 19 січня: ускладнення руху через погані погодні умови

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 19 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися масштабні затори. Найскладніша ситуація — на під’їздах до кордону з Молдовою, де рух транспорту значно ускладнений. Зокрема вільному проїзду заважають погодні умови. На автошляхах подекуди спостерігається ожеледиця. Водіям радять заздалегідь планувати поїздку, користуватися об’їзними маршрутами та стежити за оновленнями дорожньої ситуації.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

У напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" фіксують серйозні труднощі з рухом. Затори спостерігаються на виїзді з Одеси, біля села Маяки, поблизу Нижньодністровського національного парку, а також безпосередньо перед пунктом пропуску на кордоні з Молдовою. За поточною інформацією, час у дорозі становить близько 1 години 29 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Дорога до паромної переправи в Орлівці наразі відкрита — рух здійснюється без заторів і затримок. Водночас на під’їздах до транзитного пункту з Молдовою спостерігаються ускладнення. Через це час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів наразі немає. Натомість на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися черги, через що час у дорозі може сягати майже 4 години 30 хвилин. Існує також альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, але подорож цим шляхом триває понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як швидко звільнити двірники, які примерзли до скла. Також ми писали про те, скільки мають заплатити українці, аби працювати водієм в ЄС.