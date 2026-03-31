Из Одессы в Молдову проезд затруднен: ситуация на дорогеОбновленная информация о движении доступна через Google Maps.

Машины стоят на КПП.

В последний день месяца, 31 марта, на трассе Одесса-Рени образовались немалые пробки на нескольких участках дороги. Самая сложная ситуация с движением наблюдается вблизи пунктов пропуска на границе с Молдовой. Водителям приходится длительное время ждать в очередях для выезда из страны.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалось несколько пробок. Задержки наблюдаются на нескольких отрезках дороги. В частности на выезде из Одессы и возле национального природного парка "Нижнеднестровский" и непосредственно на самом пункте пропуска. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 25 минуты.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение автотранспорта к паромной переправе в Орловке затруднено. Пробки образовались на подъездах к транзитной зоне со стороны Молдовы и возле КПП "Староказачье". Общее время в пути сейчас составляет 4 часа 14 минут.

Пробки к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" затруднено из-за задержек. Пробки наблюдаются на подъездах к транзитной зоне со стороны Молдовы и на самом маршруте. Общее время в пути составляет примерно 5 часов. Существует также альтернативный путь, который почти полностью проходит через территорию соседней страны, но его проезд может длиться более 5 часов 30 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Проект имеет стратегическое значение для транспортного сообщения юга Украины и позволит сделать маршрут полностью украинским.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области после зимы начали массово ремонтировать дороги. Работы продолжаются на важнейших трассах области, чтобы устранить ямы и повреждения. Полноценного капитального ремонта пока не будет — сейчас приоритетом является безопасность движения.