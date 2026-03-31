З Одеси до Молдови проїзд ускладнено: ситуація на дорозіОновлена інформація про рух доступна через Google Maps.

Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

В останній день місяця, 31 березня, на трасі Одеса—Рені утворилися чималі затори на декількох ділянках дороги. Найскладніша ситуація з рухом спостерігається поблизу пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Водіям доводиться тривалий час чекати у чергах для виїзду з країни.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps, передає Новини.LIVE.

Затори у напрямку Паланки

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилося декілька заторів. Затримки спостерігаються на кількох відрізках дороги. Зокрема на виїзді з Одеси та біля національного природного парку "Нижньодністровський" та безпосередньо на самому пункті пропуску. Орієнтовний час у дорозі наразі становить близько 1 години 25 хвилини.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автотранспорту до паромної переправи в Орлівці ускладнений. Затори утворилися на під'їздах до транзитної зони з боку Молдови та біля КПП "Старокозаче". Загальний час у дорозі наразі становить 4 години 14 хвилин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ускладнений через затримки. Затори спостерігаються на під’їздах до транзитної зони з боку Молдови та на самому маршруті. Загальний час у дорозі становить приблизно 5 годин. Існує також альтернативний шлях, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, але його проїзд може тривати понад 5 годин 30 хвилин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Проєкт має стратегічне значення для транспортного сполучення півдня України та дозволить зробити маршрут повністю українським.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині після зими почали масово ремонтувати дороги. Роботи тривають на найважливіших трасах області, щоб усунути ями та пошкодження. Повноцінного капітального ремонту поки що не буде — зараз пріоритетом є безпека руху.