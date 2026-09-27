Выезд из Одессы в Румынию на автомобиле: какой документ необходим

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

При выезде из Одесской области в Румынию водителям необходимо учитывать требования, действующие непосредственно на границе. Одной регистрации автомобиля и водительского удостоверения для поездки недостаточно. Румынская сторона требует также действующий документ о прохождении технического осмотра автомобиля.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.

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Что требуют от украинских водителей в Румынии

Румынская пограничная полиция подчеркивает, что автомобили, зарегистрированные в других странах, могут пересекать границу и двигаться по дорогам Румынии только при условии соответствия техническим требованиям. Подтверждением этого является действующий периодический технический осмотр и соответствующий сертификат.

Это требование для иностранных автомобилей не ново. Оно предусмотрено румынскими правилами дорожного движения, а Пограничная полиция Румынии напоминает о нем в своих разъяснениях. Румынская сторона объясняет это также положениями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Движение по дорогам общего пользования автомобилей без действующего периодического технического осмотра или с просроченным техосмотром запрещено.

Почему техосмотр снова стал обязательным

Отметим, что после начала полномасштабной войны Румыния упростила ряд процедур для украинцев, которые выезжали из страны и искали убежища в ЕС. Тогда на отсутствие сертификата не обращали внимания. Однако уже в начале 2025 года это требование вновь ввели, а 31 августа 2026 года Пограничная полиция Румынии обновила разъяснения относительно въезда и передвижения по стране автомобилей с иностранной регистрацией. В нем отдельно указано, что для движения по дорогам Румынии водитель должен иметь подтверждение действующего периодического техосмотра.

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Где в Одесской области можно пересечь границу с Румынией

Непосредственно из Одесской области в Румынию можно попасть через международный пункт пропуска «Орловка — Исакча». Это паромная переправа через Дунай, соединяющая украинскую Орловку в Измаильском районе с румынским городом Исакча.

Какие документы взять с собой в дорогу

Перед поездкой в Румынию на автомобиле стоит проверить не только документы на машину, но и весь комплект документов, необходимых водителю.

Для пересечения границы необходимо иметь:

действительный документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

государственные номерные знаки установленного образца;

действующий страховой полис "Зеленая карта";

протокол или сертификат прохождения технического осмотра автомобиля.

Если автомобиль зарегистрирован не на имя водителя, выезжающего за границу, необходимо также иметь документы, подтверждающие право пользования транспортным средством.

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Также Новини.LIVE сообщали, что на украинско-молдавской границе временно меняют организацию контроля, в частности в пункте пропуска Рени — Джурджулешты в Одесской области. С 12 сентября молдавские таможенники и пограничники, работавшие на территории Украины, вернулись на молдавскую сторону из-за рисков для безопасности.