Виїзд з Одеси до Румунії на авто: який документ потрібен

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Під час виїзду з Одещини до Румунії водіям потрібно враховувати вимоги, які діють безпосередньо на кордоні. Однієї реєстрації автомобіля та посвідчення водія для поїздки недостатньо. Румунська сторона вимагає також чинний документ про проходження технічного огляду автомобіля.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Прикордонну поліцію Румунії.

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Що вимагають від українських водіїв у Румунії

Румунська прикордонна поліція наголошує, що автомобілі, зареєстровані в інших країнах, можуть перетинати кордон і рухатися дорогами Румунії лише за умови, що відповідають технічним вимогам. Підтвердженням цього є чинний періодичний технічний огляд і відповідний сертифікат.

Ця вимога для іноземних автомобілів не нова. Вона передбачена румунськими правилами дорожнього руху, а Прикордонна поліція Румунії нагадує про неї у своїх роз'ясненнях. Румунська сторона пояснює це також положеннями Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року. Рух дорогами загального користування автомобілів без чинного періодичного технічного огляду або з простроченим техоглядом заборонений.

Чому техогляд знову став обов'язковим

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Румунія спростила низку процедур для українців, які виїжджали з країни та шукали захисту в ЄС. Тоді на відсутність сертифіката не звертали уваги. Однак уже на початку 2025 року цю вимогу знову ввели, а 31 серпня 2026 року Прикордонна поліція Румунії оновила роз'яснення щодо в'їзду та пересування країною автомобілів з іноземною реєстрацією. У ньому окремо зазначено, що для руху дорогами Румунії водій повинен мати підтвердження чинного періодичного техогляду.

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Де на Одещині можна перетнути кордон із Румунією

Безпосередньо з Одещини до Румунії можна потрапити через міжнародний пункт пропуску "Орлівка — Ісакча". Це поромна переправа через Дунай, яка сполучає українську Орлівку в Ізмаїльському районі з румунським містом Ісакча.

Які документи взяти в дорогу

Перед поїздкою до Румунії на автомобілі варто перевірити не тільки документи на машину, а й весь комплект паперів, необхідних водієві.

Для перетину кордону потрібно мати:

дійсний документ для перетину державного кордону;

водійське посвідчення відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

державні номерні знаки встановленого зразка;

чинний страховий поліс "Зелена картка";

протокол або сертифікат проходження технічного огляду автомобіля.

Якщо автомобіль зареєстрований не на водія, який виїжджає за кордон, варто також мати документи, що підтверджують право користування транспортним засобом.

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