Полицейский заполняет протокол задержания. Фото иллюстративное: ГУНП в Одесской области

В Одессе 43-летний мужчина запер в парикмахерской троих человек и около двух часов угрожал им оружием и физической расправой. Освободить сотрудников и посетителя удалось только после переговоров с полицией. Впоследствии выяснилось, что мужчина был участником боевых действий и находился под воздействием наркотиков. Суд вынес приговор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Хаджибейского районного суда Одессы от 11 ноября 2026 года.

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Удерживал людей

По данным суда, 8 июля 2026 года около 09:30 мужчина зашел в парикмахерскую на улице Академика Филатова, 52. Внутри находились двое сотрудников заведения и один посетитель. Мужчина закрыл входную дверь и не позволял никому выйти. Он заявил, что у него есть огнестрельное оружие, и угрожал применить его, если кто-то попытается сбежать или не выполнит его требования. Когда на место прибыли полицейские, мужчина продолжал запугивать и бросал различные предметы по парикмахерской. Только после переговоров с правоохранителями мужчина добровольно открыл дверь и выпустил людей.

Поссорился с женой

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается. Он объяснил, что перед инцидентом поссорился с женой, а во время захвата людей находился под действием наркотического вещества, которое назвал "солью". По его словам, он помнит, что внутри находились два человека, а впоследствии кто-то через окно требовал открыть дверь. Медицинский осмотр после задержания подтвердил факт употребления фенилэтиламина.

Суд также установил, что 43-летний мужчина ранее служил в Вооруженных силах Украины и участвовал в боевых действиях. В январе 2026 года его уволили с военной службы в запас. У него третья группа инвалидности. В материалах дела указано, что ранее врачи диагностировали у мужчины посттравматическое стрессовое расстройство. Медицинские документы также содержат сведения о перенесённой минно-взрывной травме, закрытой черепно-мозговой травме, сотрясении головного мозга и акубаротравме.

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Какое наказание назначил суд

Хаджибейский районный суд Одессы признал мужчину виновным в незаконном лишении свободы двух или более лиц по части второй статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Суд учел, что у обвиняемого ранее не было судимостей, он признал вину, искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Отягчающим обстоятельством стало то, что он совершил преступление в состоянии наркотического опьянения.

Мужчине назначили три года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. В течение этого времени он должен регулярно являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе суд признал незаконным внесение моряка в розыск ТЦК за непрохождение военно-врачебной комиссии. На момент появления соответствующего статуса в Резерв+ мужчина работал на судне за рубежом. В территориальном центре комплектования не смогли доказать, что должным образом вызвали его на медосмотр, поэтому суд обязал удалить запись о нарушении.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе суд отменил мобилизацию мужчины, имевшего непогашенную судимость за преступление против основ национальной безопасности. Несмотря на наличие соответствующих сведений в государственном реестре, ТЦК призвал его на службу. Суд признал мобилизацию незаконной, отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть исключить мужчину из списков личного состава.