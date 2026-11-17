Поліцейський заповнює протокол затримання. Фото ілюстративне: ГУНП в Одеській області

В Одесі 43-річний чоловік зачинив у перукарні трьох людей і близько двох годин погрожував їм зброєю та фізичною розправою. Звільнити працівників і відвідувача вдалося лише після переговорів із поліцією. Згодом з'ясувалося, що чоловік був учасником бойових дій і перебував під дією наркотиків. Суд виніс вирок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок Хаджибейського районного суду Одеси від 11 листопада 2026 року.

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Утримував людей

За даними суду, 8 липня 2026 року близько 09:30 чоловік зайшов до перукарні на вулиці Академіка Філатова, 52. Усередині перебували двоє працівників закладу та один відвідувач. Чоловік зачинив вхідні двері й не дозволяв нікому вийти. Він заявив, що має вогнепальну зброю та погрожував застосувати її, якщо хтось спробує втекти або не виконає його вимог. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік продовжував залякувати та кидав різні предмети по перукарні. Лише після переговорів із правоохоронцями чоловік добровільно відчинив двері та випустив людей.

Посварився з дружиною

Під час засідання суду чоловік повністю визнав провину та заявив, що розкаюється. Він пояснив, що перед подією посварився з дружиною, а під час захоплення людей перебував під дією наркотичної речовини, яку назвав "сіллю". За його словами, він пам'ятає, що всередині перебували двоє людей, а згодом хтось через вікно вимагав відчинити двері. Медичний огляд після затримання підтвердив факт вживання фенілетиламіну.

Суд також з'ясував, що 43-річний чоловік раніше служив у Збройних силах України та брав участь у бойових діях. У січні 2026 року його звільнили з військової служби в запас. Він має третю групу інвалідності. У матеріалах справи зазначено, що раніше лікарі діагностували в чоловіка посттравматичний стресовий розлад. Медичні документи також містять відомості про перенесену мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та акубаротравму.

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Яке покарання призначив суд

Хаджибейський районний суд Одеси визнав чоловіка винним у незаконному позбавленні волі двох або більше осіб за частиною другою статті 146 Кримінального кодексу України. Суд врахував, що обвинувачений раніше не мав судимостей, визнав провину, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Обтяжувальною обставиною стало те, що він скоїв злочин у стані наркотичного сп'яніння.

Чоловікові призначили три роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на один рік і шість місяців. Протягом цього часу він повинен регулярно з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі суд визнав незаконним внесення моряка до розшуку ТЦК за непроходження військово-лікарської комісії. На момент появи відповідного статусу в Резерв+ чоловік працював на судні за кордоном. В територіальному центрі комплектування не змогли довести, що належним чином викликали його на медогляд, тому суд зобов'язав прибрати запис про порушення.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Одесі суд скасував мобілізацію чоловіка, який мав непогашену судимість за злочин проти основ національної безпеки. Попри наявність відповідних відомостей у державному реєстрі, ТЦК призвав його на службу. Суд визнав мобілізацію незаконною, скасував наказ про призов та зобов'язав військову частину виключити чоловіка зі списків особового складу.