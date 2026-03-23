В Одесі бригаду екстреної медичної допомоги взяли у заручники

Машина екстренки.

В Одесі бригада екстреної медичної допомоги №26 потрапила в небезпечну ситуацію. Родич пацієнтки зачинив двері і погрожував медикам. На місце викликали поліцію, службу охорони та психіатричну бригаду. Лише спільними діями вдалося уникнути трагедії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Читайте також:

Медики в заручниках

В Одесі стався страшний інцидент з медиками "швидкої". Бригада прибула на виклик через непритомність пацієнтки. Проте син жінки заблокував вхід і не дозволяв медикам вийти з квартири. Під час перебування всередині він погрожував "самосудом", відправити "на нуль" та мобілізацією.

"В Одесі стався кричущий випадок. Чоловік, прикриваючись статусом "військового", неодноразово погрожував диспетчерам 103, а згодом — взяв у заручники бригаду ЕМД №26, яка прибула на виклик до його матері", — йдеться у дописі.

Медики постійно були на зв’язку з диспетчерською службою та керівником медицини катастроф. Вони викликали поліцію, співробітників СОП і психіатричну бригаду. Лише після втручання силовиків бригаду вдалося звільнити.

Закон про захист

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що цей випадок показує, з якими загрозами стикаються працівники швидкої щодня. Закон про посилення відповідальності за напади на медиків досі не ухвалений, що залишає такі ситуації безкарними. Медики повинні рятувати життя, а не ставати заручниками й чути погрози.

"Медики мають рятувати життя — а не ставати заручниками та чути погрози у свій бік", — підсумували в екстренці.

Зазначимо, два роки тому, 15 березня 2024 року, російські війська завдали подвійного удару по Одесі. Ракети влучили у дитячий табір на Дачі Ковалевського. Унаслідок атаки загинула 21 людина, серед них були медики, пожежники та інші екстрені служби. Ще 74 особи отримали поранення.

