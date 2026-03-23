Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Одессе бригаду экстренной медицинской помощи взяли в заложники

В Одессе бригаду экстренной медицинской помощи взяли в заложники

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 11:02
Машина экстренки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе бригада экстренной медицинской помощи №26 попала в опасную ситуацию. Родственник пациентки закрыл дверь и угрожал медикам. На место вызвали полицию, службу охраны и психиатрическую бригаду. Только совместными действиями удалось избежать трагедии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Читайте также:

Медики в заложниках

В Одессе произошел страшный инцидент с медиками "скорой". Бригада прибыла на вызов из-за обморока пациентки. Однако сын женщины заблокировал вход и не позволял медикам выйти из квартиры. Во время пребывания внутри он угрожал "самосудом", отправить "на ноль" и мобилизацией.

"В Одессе произошел вопиющий случай. Мужчина, прикрываясь статусом "военного", неоднократно угрожал диспетчерам 103, а затем — взял в заложники бригаду ЭМП №26, которая прибыла на вызов к его матери", — говорится в сообщении.

Медики постоянно были на связи с диспетчерской службой и руководителем медицины катастроф. Они вызвали полицию, сотрудников СОП и психиатрическую бригаду. Только после вмешательства силовиков бригаду удалось освободить.

Закон о защите

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отметили, что этот случай показывает, с какими угрозами сталкиваются работники скорой ежедневно. Закон об усилении ответственности за нападения на медиков до сих пор не принят, что оставляет такие ситуации безнаказанными. Медики должны спасать жизни, а не становиться заложниками и слышать угрозы.

"Медики должны спасать жизни — а не становиться заложниками и слышать угрозы в свою сторону", — подытожили в экстренке.

Отметим, два года назад, 15 марта 2024 года, российские войска нанесли двойной удар по Одессе. Ракеты попали в детский лагерь на Даче Ковалевского. В результате атаки погиб 21 человек, среди них были медики, пожарные и другие экстренные службы. Еще 74 человека получили ранения.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе в марте увеличивается количество больных острыми респираторными заболеваниями. Медики говорят, что это сезонное явление и ситуация не выходит за пределы нормы. Врачи призывают не игнорировать симптомы и обращаться за помощью к специалистам.

Также мы писали, что в Одессе ликвидировали больницу водников. Заведение присоединили к областному центру социально значимых болезней. Однако в облсовете уверяют, что медиков не будут увольнять, а пациенты только выиграют от изменений. Решение уже поддержали депутаты облсовета.

 

 

Одесса скорая помощь заложники
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации