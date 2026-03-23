В Одессе бригаду экстренной медицинской помощи взяли в заложники

Машина экстренки. Фото иллюстративное

В Одессе бригада экстренной медицинской помощи №26 попала в опасную ситуацию. Родственник пациентки закрыл дверь и угрожал медикам. На место вызвали полицию, службу охраны и психиатрическую бригаду. Только совместными действиями удалось избежать трагедии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Медики в заложниках

В Одессе произошел страшный инцидент с медиками "скорой". Бригада прибыла на вызов из-за обморока пациентки. Однако сын женщины заблокировал вход и не позволял медикам выйти из квартиры. Во время пребывания внутри он угрожал "самосудом", отправить "на ноль" и мобилизацией.

"В Одессе произошел вопиющий случай. Мужчина, прикрываясь статусом "военного", неоднократно угрожал диспетчерам 103, а затем — взял в заложники бригаду ЭМП №26, которая прибыла на вызов к его матери", — говорится в сообщении.

Медики постоянно были на связи с диспетчерской службой и руководителем медицины катастроф. Они вызвали полицию, сотрудников СОП и психиатрическую бригаду. Только после вмешательства силовиков бригаду удалось освободить.

Закон о защите

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отметили, что этот случай показывает, с какими угрозами сталкиваются работники скорой ежедневно. Закон об усилении ответственности за нападения на медиков до сих пор не принят, что оставляет такие ситуации безнаказанными. Медики должны спасать жизни, а не становиться заложниками и слышать угрозы.

"Медики должны спасать жизни — а не становиться заложниками и слышать угрозы в свою сторону", — подытожили в экстренке.

Отметим, два года назад, 15 марта 2024 года, российские войска нанесли двойной удар по Одессе. Ракеты попали в детский лагерь на Даче Ковалевского. В результате атаки погиб 21 человек, среди них были медики, пожарные и другие экстренные службы. Еще 74 человека получили ранения.

